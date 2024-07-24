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Новий командувач армії Британії заявив про трирічну готовність до війни

Генерал Вокер вірить у те, що військо потрібно поліпшувати не кількісно, а технологічно. 

Новий командувач армії Британії заявив про трирічну готовність до війни
Генерал Роланд Вокер
Фото: BBC

Сер Роланд Вокер, який у червні став головнокомандувачем армії Сполученого Королівства, дав завдання підготувати британське військо до можливого ведення війни упродовж трьох років.

Як пише BBC, генерал стверджує, що "не важливо, як закінчиться війна Росії та України - Росія буде об'єктивно ослаблена, але дуже й дуже небезпечна та прагнутиме відплати за те, як ми допомагали Україні". 

Серед інших загроз командувач називає бажання Китаю окупувати Тайвань та готовність Ірану невдовзі виробити ядерну зброю. На думку Вокера, війна "не є невідворотною", і часу для того, щоб їй запобігти шляхом накопичення сил та стримування, достатньо. 

Генерал переконаний, що правильний шлях розвитку для армії Його Величності - не кількісний, а технологічний. Попри те, що він командує "середнім за розміром військом", завдяки сучасній зброї та новітнім засобам ведення бойових дій Вокер прагне досягти можливості "знищувати утричі більшу армію".

Загалом план командувача полягає у тому, щоб до 2027 року Британії подвоїла свою військову міць, а до кінця десятиліття досягла трикратного прогресу. 

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