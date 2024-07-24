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У Франції заарештували росіянина, який готував “дестабілізацію” Олімпіади

Його підозрюють у передачу розвідданих Кремлю.

У Франції заарештували росіянина, який готував “дестабілізацію” Олімпіади
Фото: EPA/UPG

Французька поліція вчора заарештувала 40-річного росіянина, підозрюваного в організації актів “дестабілізації” під час Олімпіади в Парижі.

Про це повідомляє France24 з посиланням на AFP та прокуратуру.

Розпочато судове розслідування за підозрою в “організації заходів, які можуть призвести до дестабілізації під час Олімпійських ігор”.

Йдеться про “передачу розвідданих іноземній державі з метою розпалювання ворожнечі у Франції”. Злочин карається до 30 роками ув’язнення.

Прокуратура заявила, що візиту у будинок чоловіка “на запит міністерства внутрішніх справ” виявили докази планів підозрюваного.

Прокурори не надали жодних подробиць можливої змови, за винятком того, що вона не мала терористичний характер і що спеціалісти антитерористичної прокуратури не брали участь у справі.

  • Напередодні Олімпіади влада провела розслідування щодо понад мільйона осіб, зокрема спортсменів, тренерів, журналістів, волонтерів, охоронців і навіть місцевих жителів поблизу місць проведення заходів, повідомив міністр внутрішніх справ Джеральд Дарманін тижневику Paris Match.
  • 4360 особам відмовили у доступі до Ігор, 880 з них ‒ через підозри в іноземному втручанні.
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