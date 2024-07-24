У Франції заарештували росіянина, який готував “дестабілізацію” Олімпіади

Французька поліція вчора заарештувала 40-річного росіянина, підозрюваного в організації актів “дестабілізації” під час Олімпіади в Парижі.
Про це повідомляє France24 з посиланням на AFP та прокуратуру.
Розпочато судове розслідування за підозрою в “організації заходів, які можуть призвести до дестабілізації під час Олімпійських ігор”.
Йдеться про “передачу розвідданих іноземній державі з метою розпалювання ворожнечі у Франції”. Злочин карається до 30 роками ув’язнення.
Прокуратура заявила, що візиту у будинок чоловіка “на запит міністерства внутрішніх справ” виявили докази планів підозрюваного.
Прокурори не надали жодних подробиць можливої змови, за винятком того, що вона не мала терористичний характер і що спеціалісти антитерористичної прокуратури не брали участь у справі.
- Напередодні Олімпіади влада провела розслідування щодо понад мільйона осіб, зокрема спортсменів, тренерів, журналістів, волонтерів, охоронців і навіть місцевих жителів поблизу місць проведення заходів, повідомив міністр внутрішніх справ Джеральд Дарманін тижневику Paris Match.
- 4360 особам відмовили у доступі до Ігор, 880 з них ‒ через підозри в іноземному втручанні.