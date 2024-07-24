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Куля зі сміттям із КНДР впала на території офісу президента Південної Кореї

Куля зі сміттям із КНДР впала на території офісу президента Південної Кореї
Офіс президента Південної Кореї
Фото: YONHAP

Північнокорейська повітряна куля зі сміттям впала на території Офісу президента Південної Кореї

Про це повідомило видання Yonhap із посиланням на заяву Служби безпеки президента (PSS). 

PSS виявила сміття на території резиденції під час моніторингу останньої партії повітряних куль, запущених із КНДР.

Група хімічного, біологічного та радіологічного реагування вже здійснила дослідження цих куль і не виявила небезпечних речовин. Yonhap зазначає, що що південнокорейські військові не збивають кулі в повітрі, а збирають їх після приземлення, щоб потенційно небезпечне сміття не розлетілося в повітрі.

  • Психологічна битва у стилі холодної війни між Північчю та Півднем на Корейському півострові призвела до кампанії повітряних куль. Так КНДР із кінця травня відправила через кордон близько 2000 повітряних куль зі сміттям, заявивши, що це - "відплата за запуск пропагандистських листівок". Як відомо, південнокорейські активісти іноді запускають у бік КНДР повітряні кулі з листівками з критикою північнокорейського лідера Кім Чен Ина, а також USB-флешки із забороненими в КНДР кліпами k-pop виконавців.
  • У ніч на 25 червня запустила близько 350 повітряних куль зі сміттям у бік Південної Кореї. Це вже було вп'яте від початку місяця.
  • 21 липня КНДР КНДР надіслала Південній Кореї нову партію повітряних куль зі сміттям.
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