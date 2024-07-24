Куля зі сміттям із КНДР впала на території офісу президента Південної Кореї

Північнокорейська повітряна куля зі сміттям впала на території Офісу президента Південної Кореї.

Про це повідомило видання Yonhap із посиланням на заяву Служби безпеки президента (PSS).

PSS виявила сміття на території резиденції під час моніторингу останньої партії повітряних куль, запущених із КНДР.

Група хімічного, біологічного та радіологічного реагування вже здійснила дослідження цих куль і не виявила небезпечних речовин. Yonhap зазначає, що що південнокорейські військові не збивають кулі в повітрі, а збирають їх після приземлення, щоб потенційно небезпечне сміття не розлетілося в повітрі.