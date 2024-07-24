Американський сенатор-корупціонер добровільно пішов у відставку

Сенатор від Демократичної партії Боб Менендез, який став засудженим злочинцем за звинученнями у корупційній діяльності, добровільно залишить своє місце у парламенті.

Як пише Reuters, політик вирішив "не відволікати Сенат від важливих справ тривалим процесом розгляду апеляції". Таким чином Менендез підтвердив, що не погоджується з вироком і має намір його оскаржувати.

Присяжні вирішили, що існує достатньо доказів отримання сенатором та його дружиною хабарів за незаконне лобіювання інтересів закордонних компаній. Через його політичну діяльність США спрямувати до Єгипту мільярди доларів на фінансування проєктів, керівники яких платили в кишеню Менендеза і навіть виплачували його іпотеку.

До наступних виборів місце сенатора від Нью-Джерсі посяде той, кого обере губернатор-демократ штату Філ Мерфі.