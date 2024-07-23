Іспанський суд ув'язнив чоловіка, який надіслав вибухівку до посольства України

Йому присудили18 років у в'язниці.

Високий суд Іспанії засудив 74-річного пенсіонера до 18 років ув’язнення за злочини, пов’язані з тероризмом.

Про це повідомляє Reuters.

“Помпейо Гонсалес Паскуаль був заарештований у січні 2023 року після того, як наприкінці 2022 року надіслав шість посилок із саморобною вибухівкою на ім’я прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, міністра оборони Маргарити Роблес, посольств України та США в Мадриді, військово-повітряної бази та виробника зброї”, – йдеться у повідомленні.

Більшість посилок були знешкоджені, але співробітник служби безпеки українського посольства під час вибуху отримав легкі поранення.

У квітні 2023-го суддя відпустив Гонсалеса Паскуаля під заставу, посилаючись на його вік і відсутність у нього судимості.

Тепер суд засудив його до десяти років позбавлення волі за тероризм і ще до восьми років за виготовлення вибухових пристроїв з цією метою.

Також Гонсалеса засудили до сплати 1500 євро відшкодування збитків постраждалому співробітнику посольства України Миколі Величку.

У рішенні суду йдеться, що Гонсалес Паскуаль діяв “з метою створити великий переполох в іспанському суспільстві, щоб воно здійснило тиск на уряди Іспанії та Сполучених Штатів, інші установи в Іспанії, щоб вони припинили підтримувати Україну у війні проти Росії”.