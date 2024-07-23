Японія вперше ввела санкції проти ізраїльських поселенців на Західному березі

Уряд Японії вперше запровадив санкції проти чотирьох ізраїльських поселенців на Західному березі Йордану за насильство над палестинцями, пише Kyodo.
За словами представника уряду Японії Йосімаса Хаясі, у Токіо пішли на цей крок через різке зростання насильства на окупованому Ізраїлем Західному березі річки Йордан.
"Проблема стає серйозною", — сказав головний секретар кабінету міністрів Японії, вказуючи на насильство та погрози радикально налаштованих поселенців-ізраїльтян щодо палестинської громади, включаючи випадки, коли палестинці вимушені були втікати зі своїх будинків.
У Токіо зазначають, що ізраїльські поселенці порушують міжнародне право і підривають "життєздатність рішення про створення двох держав, яке передбачає створення незалежної палестинської держави поряд із Ізраїлем".
"Працюючи разом з міжнародним співтовариством, зокрема з країнами "Великої сімки", ми продовжуватимемо настійно вимагати від ізраїльського уряду повністю заморозити поселенську діяльність", — сказав Хаяші.
- Британія та Сполучені Штати раніше ввели санкції проти ізраїльських поселенців.