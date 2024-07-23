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Японія вперше ввела санкції проти ізраїльських поселенців на Західному березі

В уряді Японії переконані, що ізраїльські поселенці "порушують міжнародне право і підривають життєздатність рішення про створення двох держав".

Японія вперше ввела санкції проти ізраїльських поселенців на Західному березі
Фото: Фото з відкритих джерел

Уряд Японії вперше запровадив санкції проти чотирьох ізраїльських поселенців на Західному березі Йордану за насильство над палестинцями, пише Kyodo.

За словами представника уряду Японії Йосімаса Хаясі, у Токіо пішли на цей крок через різке зростання насильства на окупованому Ізраїлем Західному березі річки Йордан.

"Проблема стає серйозною", — сказав головний секретар кабінету міністрів Японії, вказуючи на насильство та погрози радикально налаштованих поселенців-ізраїльтян щодо палестинської громади, включаючи випадки, коли палестинці вимушені були втікати зі своїх будинків.

У Токіо зазначають, що ізраїльські поселенці порушують міжнародне право і підривають "життєздатність рішення про створення двох держав, яке передбачає створення незалежної палестинської держави поряд із Ізраїлем".

"Працюючи разом з міжнародним співтовариством, зокрема з країнами "Великої сімки", ми продовжуватимемо настійно вимагати від ізраїльського уряду повністю заморозити поселенську діяльність", — сказав Хаяші.

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