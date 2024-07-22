В Армії оборони Ізраїлю повідомили про смерть двох заручників ХАМАСу

В Армії оборони Ізраїлю повідомили про смерть двох заручників, яких бойовики ХАМАСу захопили торік 7 жовтня.
Про це йдеться у дописі ЦАХАЛу у соцмережах, а також повідомляє The Times of Israel.
“Сьогодні представники ЦАХАЛу повідомили родинам Алекса Данцига та Ягева Бухштаба, яких обох викрали у Смузі Гази, що їх більше немає серед живих, а їхні тіла утримує терористична організація ХАМАС”, ‒ зазначили військові.
35-річного звукооператора Бухштава і 76-річного історика Данцига викрали з їхніх будинків та утримували разом у Хан-Юнісі, де вони загинули кілька місяців тому, коли там діяли ізраїльські військові.
Смерть чоловіків підтвердили на основі даних розвідки. Обставини загибелі перевіряють відповідні інстанції в Ізраїлі, зокрема розслідують, чи не загинули вони унаслідок обстрілів ЦАХАЛу.
- У жовтні терористичне угруповання викрало з Ізраїлю 251 особу. ЦАХАЛ наразі підтвердив смерть 44 із 116 заручників, які досі перебувають у полоні ХАМАСу.
- Терористи також з 2014 року утримують тіла двох солдатів та двох ізраїльських цивільних осіб, які увійшли до Смуги Гази у 2014 та 2015 роках.