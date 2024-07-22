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В Армії оборони Ізраїлю повідомили про смерть двох заручників ХАМАСу

Обставини загибелі перевіряють відповідні інстанції в Ізраїлі.

В Армії оборони Ізраїлю повідомили про смерть двох заручників ХАМАСу
Фото: timesofisrael.com

В Армії оборони Ізраїлю повідомили про смерть двох заручників, яких бойовики ХАМАСу захопили торік 7 жовтня.

Про це йдеться у дописі ЦАХАЛу у соцмережах, а також повідомляє The Times of Israel.

“Сьогодні представники ЦАХАЛу повідомили родинам Алекса Данцига та Ягева Бухштаба, яких обох викрали у Смузі Гази, що їх більше немає серед живих, а їхні тіла утримує терористична організація ХАМАС”, ‒ зазначили військові.

35-річного звукооператора Бухштава і 76-річного історика Данцига викрали з їхніх будинків та утримували разом у Хан-Юнісі, де вони загинули кілька місяців тому, коли там діяли ізраїльські військові.

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Смерть чоловіків підтвердили на основі даних розвідки. Обставини загибелі перевіряють відповідні інстанції в Ізраїлі, зокрема розслідують, чи не загинули вони унаслідок обстрілів ЦАХАЛу.

  • У жовтні терористичне угруповання викрало з Ізраїлю 251 особу. ЦАХАЛ наразі підтвердив смерть 44 із 116 заручників, які досі перебувають у полоні ХАМАСу. 
  • Терористи також з 2014 року утримують тіла двох солдатів та двох ізраїльських цивільних осіб, які увійшли до Смуги Гази у 2014 та 2015 роках.
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