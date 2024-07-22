В Армії оборони Ізраїлю повідомили про смерть двох заручників ХАМАСу

В Армії оборони Ізраїлю повідомили про смерть двох заручників, яких бойовики ХАМАСу захопили торік 7 жовтня.

Про це йдеться у дописі ЦАХАЛу у соцмережах, а також повідомляє The Times of Israel.

“Сьогодні представники ЦАХАЛу повідомили родинам Алекса Данцига та Ягева Бухштаба, яких обох викрали у Смузі Гази, що їх більше немає серед живих, а їхні тіла утримує терористична організація ХАМАС”, ‒ зазначили військові.

35-річного звукооператора Бухштава і 76-річного історика Данцига викрали з їхніх будинків та утримували разом у Хан-Юнісі, де вони загинули кілька місяців тому, коли там діяли ізраїльські військові.

Смерть чоловіків підтвердили на основі даних розвідки. Обставини загибелі перевіряють відповідні інстанції в Ізраїлі, зокрема розслідують, чи не загинули вони унаслідок обстрілів ЦАХАЛу.