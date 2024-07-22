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Французькі ліві знову без кандидата у прем'єри: їхня висуванка відмовилася висуватися

Проти нової кандидатури виступила найбільша партія блоку "Нескорена Франція".

Французькі ліві знову без кандидата у прем'єри: їхня висуванка відмовилася висуватися
Лоранс Тубіана
Фото: скриншот

Кандидатка від французьких лівих на пост глави уряду Лоранс Тубіана відмовилась висувати свою кандидатуру через незгоду найбільшої партії блоку, передає "Європейська правда".

Частина сил висували на посаду Лоранс Тубіану, яка очолює Європейський кліматичний фонд. Канидатка отримала підтримку від "зелених", соціалістів і комуністів. Натомість проти виступила найбільша партія блоку "Нескорена Франція".

Тож Тубіана зазначила, що взяла до відома, що "моє ім'я зустріло опозицію всередині "Нового народного фронту" і що "все це, як мені здається, більше не веде до умиротворення, якого ми так потребуємо". Вона заявила, що повернеться до "боротьби, яка завжди була для неї актуальною: соціальної та кліматичної".

  • Нещодавно повідомлялося, що об'єднанню лівих партій "Новий популярний фронт", яке здобуло перемогу на дострокових виборах парламенту у Франції, загрожує розкол. Провідна політсила блоку виступила зі звинуваченнями на адресу партнерів щодо обрання кандидатури прем'єр-міністра.
  • Тим часом за підсумками третього туру голосування президенткою Національних зборів Франції (нижньої палати парламенту) залишилася Яель Брон-Піве, із партії Еммануеля Макрона.
  • Президент також заявив, що збирається ініціювати призначення тимчасового уряду, який працюватиме поки переговори щодо пошуку нового прем'єр-міністра не принесуть результатів.
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