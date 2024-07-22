Французькі ліві знову без кандидата у прем'єри: їхня висуванка відмовилася висуватися

Кандидатка від французьких лівих на пост глави уряду Лоранс Тубіана відмовилась висувати свою кандидатуру через незгоду найбільшої партії блоку, передає "Європейська правда".

Частина сил висували на посаду Лоранс Тубіану, яка очолює Європейський кліматичний фонд. Канидатка отримала підтримку від "зелених", соціалістів і комуністів. Натомість проти виступила найбільша партія блоку "Нескорена Франція".

Тож Тубіана зазначила, що взяла до відома, що "моє ім'я зустріло опозицію всередині "Нового народного фронту" і що "все це, як мені здається, більше не веде до умиротворення, якого ми так потребуємо". Вона заявила, що повернеться до "боротьби, яка завжди була для неї актуальною: соціальної та кліматичної".