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Після виходу Байдена з перегонів демократи зібрали рекордні у цьому році $46,7 млн

Віцепрезидентка демократка Камала Гарріс вже спостерігає хвилю великої фінансової підтримки від своїх симпатиків, які збирали для неї гроші у попередніх кампаніях.

Після виходу Байдена з перегонів демократи зібрали рекордні у цьому році $46,7 млн
Фото: EPA/UPG

Демократи отримали від симпатиків 46,7 мільйонів доларів через платформу для пожертвувань ActBlue після запуску виборчої кампанії віцепрезидентки Камали Гарріс. 

Про це йдеться у дописі ActBlue на соціальній платформі X.

За перші п’ять годин ActBlue зібрала від “мілких донорів” 27,5 мільйонів доларів.

“Це був найбільший день збору коштів у циклі 2024 року. Дрібні донори запалилися й готові взяти участь у цих виборах”, ‒ зазначено у дописі.

Віцепрезидентка вже спостерігає хвилю великої фінансової підтримки після того, як Байден вибув з гонки, від “збирачів грошей”, які допомагали їй у минулих перегонах, пише CNBS.

“Великі донори, які допомогли зібрати гроші під час її невдалої боротьби у 2020 році та успішної кампанії в Сенаті у 2016 році, негайно мобілізувалися та розпочали роботу з багатими жертводавцями”, ‒ зазначає видання.

Зокрема, серед провідних партійних збирачів коштів, які зараз планують допомогти Гарріс, – виконавчий директор з Волл-стріт Марк Ласрі.

Олександр Сорос, син мегадонора від Демократичної партії Джорджа Сороса, вчора заявив, що “настав час нам усім об’єднатися навколо Камали Гарріс і перемогти Дональда Трампа”.

Зазначимо, Гарріс може отримати негайний доступ до фонду збору коштів кампанії Байдена вартістю приблизно 96 мільйонів доларів. Водночас низка консервативних виборчих юристів вважають, що Гарріс повинна офіційно стати кандидатом від Демократичної партії, перш ніж отримати повний доступ до фінансів кампанії.

  • Reuters написав, що Гарріс заручилася підтримкою лідерів-демократів під час телефонних розмов. Керівники виборчої кампанії та союзники віцепрезидентки зробили вчора сотні дзвінків, закликаючи делегатів з’їзду Демократичної партії у серпні підтримати її кандидатуру.
  • Байден залишиться на посаді президента до закінчення терміну його повноважень 20 січня 2025 року, підтримавши кандидатуру Гарріс на пост президента замість нього.
  • Голова Демократичної партії США Джеймі Гаррісон пообіцяв "прозорий і впорядкований процес" пошуку нового кандидата від їхньої політсили на пост президента.
  • Байден, який оголосив, що не балотуватиметься вдруге на посаду, офіційно не був номінований, але мав необхідну кількість делегатів після перемоги у кожному штаті на праймеріз. Гаррісон заявив, що партія перебуває у "безпрецедентній" ситуації, але працюватиме над тим, щоб висунути іншого кандидата, не називаючи імен і не розкриваючи подробиць.
  • Остаточне рішення про номінацію ухвалять на зʼїзді Демократичної партії, який запланований на 19-22 серпня.
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