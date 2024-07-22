Після виходу Байдена з перегонів демократи зібрали рекордні у цьому році $46,7 млн

Віцепрезидентка демократка Камала Гарріс вже спостерігає хвилю великої фінансової підтримки від своїх симпатиків, які збирали для неї гроші у попередніх кампаніях.

Демократи отримали від симпатиків 46,7 мільйонів доларів через платформу для пожертвувань ActBlue після запуску виборчої кампанії віцепрезидентки Камали Гарріс.

Про це йдеться у дописі ActBlue на соціальній платформі X.

За перші п’ять годин ActBlue зібрала від “мілких донорів” 27,5 мільйонів доларів.

“Це був найбільший день збору коштів у циклі 2024 року. Дрібні донори запалилися й готові взяти участь у цих виборах”, ‒ зазначено у дописі.

UPDATE: As of 9pm ET, grassroots supporters have raised $46.7 million through ActBlue following Vice President Kamala Harris’ campaign launch. This has been the biggest fundraising day of the 2024 cycle. Small-dollar donors are fired up and ready to take on this election 🔥 — ActBlue (@actblue) July 22, 2024

Віцепрезидентка вже спостерігає хвилю великої фінансової підтримки після того, як Байден вибув з гонки, від “збирачів грошей”, які допомагали їй у минулих перегонах, пише CNBS.

“Великі донори, які допомогли зібрати гроші під час її невдалої боротьби у 2020 році та успішної кампанії в Сенаті у 2016 році, негайно мобілізувалися та розпочали роботу з багатими жертводавцями”, ‒ зазначає видання.

Зокрема, серед провідних партійних збирачів коштів, які зараз планують допомогти Гарріс, – виконавчий директор з Волл-стріт Марк Ласрі.

Олександр Сорос, син мегадонора від Демократичної партії Джорджа Сороса, вчора заявив, що “настав час нам усім об’єднатися навколо Камали Гарріс і перемогти Дональда Трампа”.

Зазначимо, Гарріс може отримати негайний доступ до фонду збору коштів кампанії Байдена вартістю приблизно 96 мільйонів доларів. Водночас низка консервативних виборчих юристів вважають, що Гарріс повинна офіційно стати кандидатом від Демократичної партії, перш ніж отримати повний доступ до фінансів кампанії.