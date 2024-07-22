Текст мирної угоди між Азербайджаном і Вірменією погоджений на 80-90%, ‒ Алієв

Для успішного мирного процесу потрібно наразі вирішити два нагальні питання, заявив президент.

Текст мирної угоди між Азербайджаном і Вірменією погоджений сторонами на 80-90%. Робота над документом триває.

Про це президент Азербайджану Ільхам Алієв сказав у межах Shusha Global Media Forum, пише Укрінформ з посиланням на державне інформаційне агентство Azertac.

Він зазначив, що Вірменія зняла свої застереження та всю термінологію, пов’язану з Нагірним Карабахом, що відкрило двері для нормалізації роботи.

Президент Азербайджану також зазначив, що для успішного мирного процесу потрібно наразі вирішити два нагальні питання. Перше ‒ Вірменія повинна позитивно відповісти на пропозицію Баку про спільну заявку Вірменії та Азербайджану в ОБСЄ щодо розпуску Мінської групи. Мінська група ОБСЄ на чолі з Францією, Росією та США вела перемовини про врегулювання карабаського конфлікту.

“Тому що Мінська група не працює багато місяців, а може, вже пару років. У Мінської групи немає шансів знову почати роботу”, ‒ сказав Алієв.

Друге питання стосується того, що Франція, за його словами, повністю втратила свій шанс бути посередником або навіть бути присутньою на Південному Кавказі.

“Вони не можуть працювати в регіоні без нашої згоди. Якщо вони захочуть зробити це без нашої згоди, вони знову зазнають невдачі. Знову для них це була б ще одна болюча втрата”, ‒ сказав Алієв.

За його словами, у разі бажання Вірменії зберегти де-юре Мінську групу, це означатиме, що їхні територіальні претензії до Азербайджану все ще в силі.

Нагірний Карабах і протистояння Вірменії та Азербайджану