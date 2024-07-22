Текст мирної угоди між Азербайджаном і Вірменією погоджений на 80-90%, ‒ Алієв

Текст мирної угоди між Азербайджаном і Вірменією погоджений сторонами на 80-90%. Робота над документом триває.
Про це президент Азербайджану Ільхам Алієв сказав у межах Shusha Global Media Forum, пише Укрінформ з посиланням на державне інформаційне агентство Azertac.
Він зазначив, що Вірменія зняла свої застереження та всю термінологію, пов’язану з Нагірним Карабахом, що відкрило двері для нормалізації роботи.
Президент Азербайджану також зазначив, що для успішного мирного процесу потрібно наразі вирішити два нагальні питання. Перше ‒ Вірменія повинна позитивно відповісти на пропозицію Баку про спільну заявку Вірменії та Азербайджану в ОБСЄ щодо розпуску Мінської групи. Мінська група ОБСЄ на чолі з Францією, Росією та США вела перемовини про врегулювання карабаського конфлікту.
“Тому що Мінська група не працює багато місяців, а може, вже пару років. У Мінської групи немає шансів знову почати роботу”, ‒ сказав Алієв.
Друге питання стосується того, що Франція, за його словами, повністю втратила свій шанс бути посередником або навіть бути присутньою на Південному Кавказі.
“Вони не можуть працювати в регіоні без нашої згоди. Якщо вони захочуть зробити це без нашої згоди, вони знову зазнають невдачі. Знову для них це була б ще одна болюча втрата”, ‒ сказав Алієв.
За його словами, у разі бажання Вірменії зберегти де-юре Мінську групу, це означатиме, що їхні територіальні претензії до Азербайджану все ще в силі.
Нагірний Карабах і протистояння Вірменії та Азербайджану
- 19 вересня 2023 року Азербайджан розпочав нову військову операцію в регіоні. Це стало найбільшим збройним спалахом за три останні роки. Нагірний Карабах, який міжнародно визнаний частиною Азербайджану, але більшість населення якого складають вірмени, проголосив незалежність на тлі розпаду Радянського Союзу більш ніж 30 років тому. Азербайджан повернув собі більшу частину регіону та сім прилеглих районів протягом шести тижнів боїв у 2020 році, перш ніж президент РФ Володимир Путін уклав угоду про перемир’я та розгорнув у регіоні майже 2000 військових.
- Хоча Вірменія та Азербайджан вели мирні переговори за посередництва США та Європейського Союзу з моменту конфлікту, жодної угоди не вдавалося досягнути.
- 21 вересня минулого року президент Азербайджану заявив, що суверенітет його країни над Нагірним Карабахом вдалося відновити після 24-годинного військового наступу проти вірмен.
- У результаті цих подій населення Карабаху почало масово виїжджати до Вірменії. Станом на 30 вересня кількість біженців, які перетнули кордон Вірменії, досягла позначки 100 тисяч. Це понад 80% населення регіону.
- Наприкінці грудня 2023-го стало відомо, що Азербайджан таки наближається до мирної угоди з Вірменією.
- 1 січня невизнана Нагірно-Карабахська республіка припинила своє існування.
- Згодом Вірменія та Азербайджан провели часткову делімітацію кордону. Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян виправдав передачу Азербайджану чотирьох сіл "загрозою війни". Опісля вірмени вийшли на протести, оскільки виступали проти делімітації кордону.
- У травні цього року російські війська остаточно покинули нагірний Карабах.
- Тим часом прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян розпорядився підготувати нову Конституцію країни – на тлі вимог Азербайджану виключити з документа згадку про Нагірний Карабах.