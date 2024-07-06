Вірменія проведе спільні військові навчання зі Сполученими Штатами

Навчання передбачають операції зі стабілізації відносин між сторонами, що конфліктують, при виконанні миротворчих завдань.

У рамках підготовки до участі у міжнародних миротворчих місіях з 15 по 24 липня у Вірменії відбудуться спільні вірмено-американські навчання "EAGLE PARTNER 2024".

Про це повідомляє Міноборони Вірменії.

У навчаннях візьмуть участь військовослужбовці миротворчої бригади ЗС РА, сухопутних військ США у Європі та Африці, Національної гвардії Канзасу.

У Міноборони зазначили, що навчання передбачають операції зі стабілізації відносин між сторонами, що конфліктують, при виконанні миротворчих завдань.

Мета навчань – підвищення рівня злагодження підрозділів, що беруть участь у міжнародних місіях у межах миротворчих операцій, обмін досвідом у галузі управління та тактичної комунікації, а також підвищення боєздатності вірменського підрозділу.

Відносини Вірменії та ОДКБ:

За даними видання Politico, Вірменія виходить з ОДКБ, оскільки Білорусь постачала зброю Азербайджану між 2018 і 2022 роками, коли напруга у відносинах з Вірменією досягла піку.

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян озвучив тезу про вихід із ОДКБ, виступаючи перед вірменським парламентом. Він сказав, що деякі члени альянсу не виконали договірних зобов'язань і "спланували війну проти нас разом із Азербайджаном".