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Вірменія проведе спільні військові навчання зі Сполученими Штатами

Навчання передбачають операції зі стабілізації відносин між сторонами, що конфліктують, при виконанні миротворчих завдань.

Вірменія проведе спільні військові навчання зі Сполученими Штатами
Фото: en.armradio.am

У рамках підготовки до участі у міжнародних миротворчих місіях з 15 по 24 липня у Вірменії відбудуться спільні вірмено-американські навчання "EAGLE PARTNER 2024".

Про це повідомляє Міноборони Вірменії.

У навчаннях візьмуть участь військовослужбовці миротворчої бригади ЗС РА, сухопутних військ США у Європі та Африці, Національної гвардії Канзасу.

У Міноборони зазначили, що навчання передбачають операції зі стабілізації відносин між сторонами, що конфліктують, при виконанні миротворчих завдань.

Мета навчань – підвищення рівня злагодження підрозділів, що беруть участь у міжнародних місіях у межах миротворчих операцій, обмін досвідом у галузі управління та тактичної комунікації, а також підвищення боєздатності вірменського підрозділу.

Відносини Вірменії та ОДКБ:

  • За даними видання Politico, Вірменія виходить з ОДКБ, оскільки Білорусь постачала зброю Азербайджану між 2018 і 2022 роками, коли напруга у відносинах з Вірменією досягла піку.
  • Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян озвучив тезу про вихід із ОДКБ, виступаючи перед вірменським парламентом. Він сказав, що деякі члени альянсу не виконали договірних зобов'язань і "спланували війну проти нас разом із Азербайджаном".
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