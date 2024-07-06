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Саудівська Аравія поглиблюватиме відносини з Іраном

Відповідну заяву зробив наслідний принц Мухаммед бен Салман.

Саудівська Аравія поглиблюватиме відносини з Іраном
Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман
Фото: EPA/UPG

Саудівська Аравія поглиблюватиме свої відносини з Іраном.

Таку заяву зробив наслідний принц Мухаммед бен Салман, повідомляє Reuters.

Він привітав із обранням на пост президента Ірану Масуда Пезешкіяна і підтвердив свою "зацікавленість у розвитку та поглибленні відносин між нашими країнами та народами і служінні нашим спільним інтересам".

  • Торік у березні Іран та Саудівська Аравія підписали за посередництва Китаю історичну угоду про відновлення відносин після багаторічної перерви. Також обидві держави обмінялися послами, а згодом Іран скасував візи для громадян СА і ще трьох десятків країн.
  • Тим часом Іран обрав нового президента після загибелі Ебрагіма Райсі унаслідок аварії гелікоптера. Другий тур президентських виборів завершився перемогою Масуда Пезешкіяна - кандидата, якого вважають більш поміркованим та ліберальним порівняно з його відверто антизахідним суперником Саїдом Джалілі. Вибори відбувалися на тлі традиційно низької явки, яка демонструє зневіру громадян Ірану у можливості змін з нинішнім шаріатським режимом. 
  • Пезешкіян заявляв, що здатен "повернути іранцям свободи, яких вони прагнуть" і "відкрити Іран для світу". 
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