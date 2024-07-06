Саудівська Аравія поглиблюватиме відносини з Іраном

Саудівська Аравія поглиблюватиме свої відносини з Іраном.

Таку заяву зробив наслідний принц Мухаммед бен Салман, повідомляє Reuters.

Він привітав із обранням на пост президента Ірану Масуда Пезешкіяна і підтвердив свою "зацікавленість у розвитку та поглибленні відносин між нашими країнами та народами і служінні нашим спільним інтересам".