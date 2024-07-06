Аеропорт Мілана назвуть на честь друга Путіна

Влада італійського регіону Ломбардія подала до цивільної авіаційної служби запит на перейменування аеропорту Мальпенза, що обслуговує Мілан, на честь покійного експрем'єр-міністра країни Сільвіо Берлусконі.

Як пише Reuters, заперечень ця ініціатива у чиновників не викликала, тож рішення на схвалення передали міністру транспорту Італії Маттео Сальвіні. Той з ним теж погодився.

Сальвіні назвав Берлусконі, який помер минулоріч у віці 86 років, "великим громадянином Мілана та італійцем, великим бізнесменом та другом".