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Аеропорт Мілана назвуть на честь друга Путіна

Летовище столиці світової моди носитиме ім'я Сільвіо Берлусконі.

Аеропорт Мілана назвуть на честь друга Путіна
Сільвіо Берлусконі
Фото: EPA/UPG

Влада італійського регіону Ломбардія подала до цивільної авіаційної служби запит на перейменування аеропорту Мальпенза, що обслуговує Мілан, на честь покійного експрем'єр-міністра країни Сільвіо Берлусконі

Як пише Reuters, заперечень ця ініціатива у чиновників не викликала, тож рішення на схвалення передали міністру транспорту Італії Маттео Сальвіні. Той з ним теж погодився. 

Сальвіні назвав Берлусконі, який помер минулоріч у віці 86 років, "великим громадянином Мілана та італійцем, великим бізнесменом та другом". 

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