Аеропорт Мілана назвуть на честь друга Путіна

Влада італійського регіону Ломбардія подала до цивільної авіаційної служби запит на перейменування аеропорту Мальпенза, що обслуговує Мілан, на честь покійного експрем'єр-міністра країни Сільвіо Берлусконі.
Як пише Reuters, заперечень ця ініціатива у чиновників не викликала, тож рішення на схвалення передали міністру транспорту Італії Маттео Сальвіні. Той з ним теж погодився.
Сальвіні назвав Берлусконі, який помер минулоріч у віці 86 років, "великим громадянином Мілана та італійцем, великим бізнесменом та другом".
- Сільвіо Берлусконі чотири рази очолював уряд Італії. Він підтримував дружні стосунки з низкою диктаторів, зокрема очільником Кремля Путіним.
- Вже після вторгнення росіян до України політик охоче розповідав, як помирився з військовим злочинцем завдяки 20 пляшкам горілки, а також пропонував свою роль "посередника" між Києвом та Москвою разом з колишньої канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.