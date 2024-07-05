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Візит Орбана до Москви є образою для українського народу, — прем’єр Швеції

Використання Орбана головування Угорщини в ЄС для зустрічі із Путіним є безвідповідальним і нелояльним.

Візит Орбана до Москви є образою для українського народу, — прем’єр Швеції
Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон назвав візит прем'єра Угорщини Віктора Орбана до Москви образою для українського народу, який боретьсяя за свою свободу.

Про це Ульф Крістерссон написав у мережі "X".

За словами глави шведського уряду, "безвідповідально і нелояльно" з боку Орбана використовувати головування Угорщини в ЄС для візиту до Росії.

"Це посилає неправильний сигнал зовнішньому світу і є образою для українського народу, який бореться за свою свободу", – наголошує Крістерссон.

За словами Крістерссона, Орбан залишається на самоті в цьому питання, адже він виступає не від імені Європейського Союзу та інших глав держав чи урядів ЄС.

  • Угорщина з 1 липня на пів року головує в Раді Європейського Союзу. Головування Будапешта має стати “чесним посередником, лояльно співпрацюючи з усіма державами-членами та установами”, заявили у МЗС країни.
  • Раніше ЗМІ написали, що сьогодні Орбан може поїхати до Росії на зустріч із російським президентом Володимиром Путіним. 
  • Лідери Європейського союзу наголосили на неприпустимості таких дій. Мішель, зокрема, заявив, що головування у ЄС не дає Угорщині права взаємодіяти з Росією від імені блоку.
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