Візит Орбана до Москви є образою для українського народу, — прем’єр Швеції

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон назвав візит прем'єра Угорщини Віктора Орбана до Москви образою для українського народу, який боретьсяя за свою свободу.
Про це Ульф Крістерссон написав у мережі "X".
За словами глави шведського уряду, "безвідповідально і нелояльно" з боку Орбана використовувати головування Угорщини в ЄС для візиту до Росії.
"Це посилає неправильний сигнал зовнішньому світу і є образою для українського народу, який бореться за свою свободу", – наголошує Крістерссон.
За словами Крістерссона, Орбан залишається на самоті в цьому питання, адже він виступає не від імені Європейського Союзу та інших глав держав чи урядів ЄС.
- Угорщина з 1 липня на пів року головує в Раді Європейського Союзу. Головування Будапешта має стати “чесним посередником, лояльно співпрацюючи з усіма державами-членами та установами”, заявили у МЗС країни.
- Раніше ЗМІ написали, що сьогодні Орбан може поїхати до Росії на зустріч із російським президентом Володимиром Путіним.
- Лідери Європейського союзу наголосили на неприпустимості таких дій. Мішель, зокрема, заявив, що головування у ЄС не дає Угорщині права взаємодіяти з Росією від імені блоку.