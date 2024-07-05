Латвія передасть Україні понад 2,5 тисячі безпілотників на 4 млн євро

У Міністерстві оборони Латвії анонсували передачу Україні понад 2,5 тисячі безпілотників різних типів і можливостей на 4 млн євро.

Як зазначили у латвійському оборонному відомстві, цю допомогу надаватимуть поступово в липні в рамках коаліції безпілотників.

Перша партія великого пакету, 300 дронів, буде доставлена найближчими днями.

«Коаліція безпілотників набирає обертів. У наступному пакеті в Україну буде відправлено понад 2,5 тисячі безпілотників виробництва семи латвійських компаній. Разом з учасниками міжнародної коаліції безпілотників ми постійно працюємо над поставкою в Україну бойових безпілотників різної потужності відповідно до поточних потреб та вимог випробувань української армії. Водночас значні кошти інвестуються в подальший розвиток і впровадження технології безпілотників», – наголосив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Загалом литовське міноборони цього року виділило на потреби коаліції безпілотників 20 мільйонів євро, з яких понад 10 мільйонів призначено на закупівлю безпілотників у латвійського ОПК.

У квітні-травні цього року Латвія відправила в Україну 135 бойових безпілотників різної потужності та засоби радіоелектронної боротьби на суму приблизно 1 млн євро.

До кінця року Міністерство оборони продовжить закуповувати бойові безпілотники латвійського виробництва, насамперед безпілотники типу FPV, якими можна керувати.

Обсяги закупівель будуть розділені на кілька закупівель, щоб дати можливість компаніям поступово нарощувати обсяги виробництва, а також дати можливість адаптуватися до змін технічних характеристик відповідно до вимог України.