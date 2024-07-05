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Латвія передасть Україні понад 2,5 тисячі безпілотників на 4 млн євро

Перша партія пакету, 300 дронів, буде доставлена найближчими днями.

Латвія передасть Україні понад 2,5 тисячі безпілотників на 4 млн євро
53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, фото ілюстративне
Фото: 53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

У Міністерстві оборони Латвії анонсували передачу Україні  понад 2,5 тисячі безпілотників різних типів і можливостей на 4 млн євро.

Як зазначили у латвійському оборонному відомстві, цю допомогу надаватимуть поступово в липні в рамках коаліції безпілотників. 

Перша партія великого пакету, 300 дронів, буде доставлена найближчими днями.

«Коаліція безпілотників набирає обертів. У наступному пакеті в Україну буде відправлено понад 2,5 тисячі безпілотників виробництва семи латвійських компаній. Разом з учасниками міжнародної коаліції безпілотників ми постійно працюємо над поставкою в Україну бойових безпілотників різної потужності відповідно до поточних потреб та вимог випробувань української армії. Водночас значні кошти інвестуються в подальший розвиток і впровадження технології безпілотників», – наголосив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Загалом литовське міноборони цього року виділило на потреби коаліції безпілотників 20 мільйонів євро, з яких понад 10 мільйонів призначено на закупівлю безпілотників у латвійського ОПК. 

У квітні-травні цього року Латвія відправила в Україну 135 бойових безпілотників різної потужності та засоби радіоелектронної боротьби на суму приблизно 1 млн євро. 

До кінця року Міністерство оборони продовжить закуповувати бойові безпілотники латвійського виробництва, насамперед безпілотники типу FPV, якими можна керувати. 

Обсяги закупівель будуть розділені на кілька закупівель, щоб дати можливість компаніям поступово нарощувати обсяги виробництва, а також дати можливість адаптуватися до змін технічних характеристик відповідно до вимог України. 

  • Коаліцію дронів Україна та Латвія створили цьогоріч у січні. 
  • Зараз у міжнародній коаліції безпілотників є 14 країн: Латвія, Україна, Велика Британія, Австралія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Канада, Литва, Нідерланди, Польща, Німеччина та Швеція. 
  • Загалом учасники безпілотної коаліції наразі зібрали понад півмільярда євро на постачання безпілотників в Україну. 
  • Також країни-учасниці працюють над створенням спільного фонду, щоб вони могли швидше та ефективніше отримувати фінансування для виробництва безпілотників у країнах коаліції.
  • Нещодавно міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив про намір країни цьогоріч профінансувати на суму 20 мільйонів євро надання Україні БпЛА в рамках Коаліції дронів.
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