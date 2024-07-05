Благодійники ініціювали збір 100 ударних дронів для ГУР

Потрібно зібрати $400 000. Задонатити можна як в Україні, так і з-за кордону.

Благодійна організація Help Heroes Of Ukraine ініціювала глобальну кампанію зі збору коштів на посилення Воєнної розвідки України ударними дронами, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Мета проєкту – придбати одному із підрозділів активних дій ГУР МО України 10 безпілотних авіаційних комплексів, кожен з яких налічує 10 бойових дронів.

Аби закупити сотню ударних БПЛА для українських розвідників, потрібно зібрати $400 000. Задонатити можна як в Україні, так і з-за кордону:

Перекази в доларах.

Перекази в гривнях: