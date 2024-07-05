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Благодійники ініціювали збір 100 ударних дронів для ГУР

Потрібно зібрати $400 000. Задонатити можна як в Україні, так і з-за кордону.

Благодійники ініціювали збір 100 ударних дронів для ГУР
Фото: ГУР

Благодійна організація Help Heroes Of Ukraine ініціювала глобальну кампанію зі збору коштів на посилення Воєнної розвідки України ударними дронами, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.   

Мета проєкту – придбати одному із підрозділів активних дій  ГУР МО України 10 безпілотних авіаційних комплексів, кожен з яких налічує 10 бойових дронів.  

Аби закупити сотню ударних БПЛА для українських розвідників, потрібно зібрати $400 000.  Задонатити можна як в Україні, так і з-за кордону:   

Перекази в доларах.  

Перекази в гривнях: 

  • Посилання на банку
  • Номер картки банки 5375 4112 1986 8176
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