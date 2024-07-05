На Київщині через падіння уламків "шахеда" пошкоджені будинки і автомобіль

Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає.

У Київській області унаслідок падіння уламків "шахеда" пошкоджені будинки і автомобіль. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури, а також поранених немає.

Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Майже всю ніч ворог атакував нашу область ударними дронами. Повітряну тривогу оголошували кілька разів і вона тривала більше 4 годин", – написав він у фейсбуці.

У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Постраждалі також відсутні.

Внаслідок падіння уламків збитих цілей в одній з територіальних громад пошкоджено 6 приватних будинків та автомобіль. В будинках вибиті вікна, пошкоджено паркани.

Всі оперативні служби на місцях. Ведуться роботи з ліквідації та подальшої фіксації наслідків атаки.

Вночі захисники збили всі 32 запущені окупантами "шахеди". ППО працювала у семи областях.