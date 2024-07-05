Окупанти пошкодили медичний заклад та газопровід на Херсонщині

Через російську агресію поранені троє людей.

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Російська армія протягом доби атакувала 18 населених пунктів Херсонської області. Зокрема, поцілила по медзакладу та газопроводу. Поранені троє людей.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Осокорівка, Михайлівка, Максима Горького, Дніпровське, Антонівка, Одрадокам'янка, Шевченківка, Берислав, Янтарне, Вірівка, Станіслав, Гаврилівка, Кізомис, Микільське, Львове, Тягинка, Дар'ївка та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 11 приватних будинків.

Зафіксовано влучання в медичний заклад та газопровід, пошкоджені господарські споруди та приватний автомобіль.