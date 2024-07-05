На Покровському напрямку відбулось 33 боєзіткнення, - Генштаб

На Харківському та Торецькому напрямках - по 18 боєзіткнень.

Станом на 22:00 4 липня відбулося 130 бойових зіткнень. Українські військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Російські загарбники завдали по території України один ракетний удар, 38 авіаударів із застосуванням 76 КАБів, також задіяли 473 дрони-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив понад 2800 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку окупанти впродовж дня за підтримки авіації здійснили 18 атак поблизу Сотницького Козачка, Глибокого, Липців та Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили 14 штурмових дій противника, ще чотири боєзіткнення на даний час тривають. За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 128 окупантів загиблими та пораненими, знищено одну артилерійську систему, два танки, шість ББМ та шість автомобілів. Крім того, уражено 43 укриття особового складу та одне місце зберігання боєприпасів.

Чотири рази ворог атакував позиції українських військових на Куп’янському напрямку у районах Синьківки, Стельмахівки та Новоселівки. Успіху не мав.

На Лиманському напрямку російські загарбники 14 разів намагалися просунутися поблизу Греківки, Макіївки та Тернів. Захисники України відбили 13 атак ворога, ще один бій триває поблизу Невського.

На Сіверському напрямку ворог вісім разів здійснив атакувальні дії в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Виїмки. Чотири атаки не мали успіху, ще чотири - тривають.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили 14 штурмових дій в районах Калинівки, Григорівки та Кліщіївки. Одинадцять атак для ворога завершилися безуспішно, триває три боєзіткнення. Обстановка під контролем підрозділів Сил оборони.

На Торецькому напрямку ситуація напружена. Окупанти 18 разів безуспішно атакували поблизу Північного, Торецька та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткненнь зросла до 33. Загарбники продовжують натиск на бойові порядки захисників України поблизу Новоолександрівки, Воздвиженки, Калинового, Прогреса, Лозуватського, Новоселівки Першої, Євгенівки та Яснобродівки. Нашими воїнами відбито 23 ворожі атаки, 10 бойових зіткнень ще продовжуються.

Попередні втрати агресора тут склали 234 окупантів вбитими та пораненими. Також знищено один танк та одну бойову броньовану машину.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 10 бойових зіткнень. Окупанти намагалися безуспішно просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Невельське та Парасковіївка. Дев’ять атак відбито, ще одна - триває.

На Времівському напрямку за сьогодні агресор сім разів штурмував наш передній край оборони в районах Водяного та Макарівки. Українські воїни зупинили шість ворожих атак, ще одна атака - триває.

На Оріхівському напрямку відбулося дві атаки ворога в районах Малої Токмачки та Роботиного.

На Придніпровському напрямку дві спроби ворога захопити позиції наших воїнів в районі Кринок зазнали невдачі.

Українські захисники впевнено стримують натиск російських окупаційних військ.

Варто відзначити воїнів 77-ї окремої аеромобільної бригади, які мужньо тримають позиції, вміло відбивають ворожі атаки, ефективно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі та техніці, завдаючи окупантам відчутних втрат.