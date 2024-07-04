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Безпілотники пошкодили одну з електропідстанцій біля Запорізької АЕС, поранені вісім працівників

Підстанція "Радуга" уже не працює, але Енергодар і прилегла промислова зона продовжують отримувати електроенергію. 

Безпілотники пошкодили одну з електропідстанцій біля Запорізької АЕС, поранені вісім працівників
ЗАЕС
Фото: EPA/UPG

Декілька безпілотників пошкодили одну з електропідстанцій біля Запорізької АЕС і спричинили пожежу у прилеглому лісі.

Про це йдеться на сайті МАГАТЕ.

Експерти агентства, які працюють на ЗАЕС, заявили, що бачили густий дим і чули вибухи, які долинали з-під розподільчої станції. Їм повідомили, що безпілотники влучили у сусідній ліс, спричинивши пожежу у вітряну погоду. Пожежники працювали над гасінням полум'я. 

Підстанція розташована за межами майданчика ЗАЕС. У результаті атаки постраждали вісім працівників електростанції, одному була потрібна медична допомога. Експертам МАГАТЕ розповіли, що обстріл також викликав витік масла принаймні з одного із двох трансформаторів, пошкодив верхню частину одного з них, а також лінію зв'язку.

Підстанція "Радуга" через обстріл не працює, але Енергодар та прилегла промислова зона продовжують отримувати електроенергію. 

Постійні атаки безпілотників становлять загрозу ядерній безпеці і життю людей і повинні припинитися, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

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