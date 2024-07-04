​У Ворохті місцеві напали на військовослужбовця ТЦК та побили його авто, бо через перевірки до міста не їдуть туристи

У місті Ворохта на Івано-Франківщині місцеві жителі протестували проти блокпоста, на якому військові ТЦК та СП перевіряють документи. Під час сварки протестувальники напали на військового із ТЦК і побили його машину.

Про це повідомив Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки.



Місцеві жителі скаржилися, що через перевірки на курорт бояться їхати туристи.

"Блокпост у Ворохті прибраний. Але військовослужбовці ТЦК будуть і надалі перевіряти документи приїжджаючих осіб", - наголосили військові.