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​У Ворохті місцеві напали на військовослужбовця ТЦК та побили його авто, бо через перевірки до міста не їдуть туристи

Блокпост військові прибрали, але наголосили, що і надалі перевірятимуть документи усіх військовозобов’язаних приїжджих.

​У Ворохті місцеві напали на військовослужбовця ТЦК та побили його авто, бо через перевірки до міста не їдуть туристи
Пацівник ТЦК (ілюстративне фото)
Фото: Пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП

У місті Ворохта на Івано-Франківщині місцеві жителі протестували проти блокпоста, на якому військові ТЦК та СП перевіряють документи. Під час сварки протестувальники напали на військового із ТЦК і побили його машину.

Про це повідомив Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки.


Місцеві жителі скаржилися, що через перевірки на курорт бояться їхати туристи.

"Блокпост у Ворохті прибраний. Але військовослужбовці ТЦК будуть і надалі перевіряти документи приїжджаючих осіб", - наголосили військові. 

"Нам не зрозуміло, проти чого протестують місцеві жителі? Проти своїх же односельчан, які воюють зараз і захищають нашу країну? Проти сотень тисяч чоловіків, які ризикують життям і воюють за нашу державу? Можливо, місцеві протестують взагалі проти України? Ці питання риторичні. Не риторичним є одна теза: військовослужбовці і надалі перевірятимуть документи всіх приїжджаючих. У нас іде війна. І всі чоловіки на фронті, або у відпустці з фронту. От ті, що у відпустці, можуть спокійно приїхати і відпочити. Ніхто їх не чіпає", - йдеться у повідомленні.

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