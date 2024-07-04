​У Ворохті місцеві напали на військовослужбовця ТЦК та побили його авто, бо через перевірки до міста не їдуть туристи

У місті Ворохта на Івано-Франківщині місцеві жителі протестували проти блокпоста, на якому військові ТЦК та СП перевіряють документи. Під час сварки протестувальники напали на військового із ТЦК і побили його машину.
Про це повідомив Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки.
Місцеві жителі скаржилися, що через перевірки на курорт бояться їхати туристи.
"Блокпост у Ворохті прибраний. Але військовослужбовці ТЦК будуть і надалі перевіряти документи приїжджаючих осіб", - наголосили військові.
"Нам не зрозуміло, проти чого протестують місцеві жителі? Проти своїх же односельчан, які воюють зараз і захищають нашу країну? Проти сотень тисяч чоловіків, які ризикують життям і воюють за нашу державу? Можливо, місцеві протестують взагалі проти України? Ці питання риторичні. Не риторичним є одна теза: військовослужбовці і надалі перевірятимуть документи всіх приїжджаючих. У нас іде війна. І всі чоловіки на фронті, або у відпустці з фронту. От ті, що у відпустці, можуть спокійно приїхати і відпочити. Ніхто їх не чіпає", - йдеться у повідомленні.
- Раніше про напад на військового заявив Чернівецький ТЦК.
- Також нещодавно в Одесі водій збив двох військовослужбовців ТЦК на блокпості. Внаслідок інциденту один зі співробітників зазнав травми голови.
- Нагадаємо, в червні Командування Сухопутних військ ЗСУ повідомило про роботу "гарячої лінії" для оперативного реагування на всі протиправні дії представників військкоматів.