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​ВАКС обрав "запобіжку" начальнику одного з управлінь Рівненської митниці

Підозрюваного триматимуть два місяці під вартою, він також може внести заставу.

​ВАКС обрав "запобіжку" начальнику одного з управлінь Рівненської митниці
ВАКС
Фото: Макс Требухов

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід начальнику одного з управлінь Рівненської митниці.

Як повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, слідчий суддя підтримав позицію сторони обвинувачення. Підозрюваний, за версією слідства, налагодив систематичне одержання від підприємців грошей за сприяння в розмитненні імпортованих товарів на Рівненській митниці за заниженими тарифами.

Зловмисника триматимуть під вартою до 31 серпня. Він також може нести заставу у розмірі майже 15 млн грн.

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