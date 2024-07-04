Кличко закликав Київраду упорядкувати розміщення муралів у столиці

Мер Києва Віталій Кличко закликав створити в міській раді спеціальну комісію, яка погоджуватимуть розміщення муралів у столиці.

Про це повідомила пресслужба міського голови.

Кличко зазначив, що депутати Київради планують ухвалити відповідне рішення.

"Сьогодні Київрада має впорядкувати питання розміщення (створення) муралiв у Києві. Адже візуальне обличчя столиці є важливим для всіх її мешканців. Тому ухвалимо рішення щодо створення комісії із фахівців, які погоджуватимуть розміщення муралів у столиці. Аби припинити хаотичність цього процесу", - зазначив мер.

У листопаді минулого року в Києві тимчасово заборонили створення нових муралів.

Головна проблема з муралами у столиці - у тому, що їх забагато і вони не регулюються фактично ні на якому рівні. Минулого року в публічному просторі міста з’явились два проєкти художниці Євгенії Фуллен. Без погодження з владою міста чи з місцевими мешканцями, авторка почала створювати зображення на історичній будівлі по вул. Січових Стрільців 31 та на модерністській школі на Виноградарі. Після цього й з'явилася петиція щодо заборони на мурали. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Мораторій на мурали".