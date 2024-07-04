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Київ збільшує розмір бюджетної компенсації за придбані будинками генератори і сонячні панелі

Сума відшкодування буде залежати від поверховості будинків і сягне 300 тис. грн.

Київ збільшує розмір бюджетної компенсації за придбані будинками генератори і сонячні панелі
Фото: energounit.com.ua

Бюджет міста Києва буде відшкодувати вартість незалежних джерел енергії для будинків Києва залежно від їх поверховості. Зараз сума такої компенсації однакова для всіх будинків і складає 80 тис. грн. Рішення про збільшення розміру відшкодування розглядає Київрада на пленарному засіданні 4 липня, а міський голова Віталій Кличко вже анонсував його прийняття.

Депутати вносять зміни в чинний порядок часткового відшкодування вартості придбаних незалежних джерел енергії для будинків Києва. Зараз всі ОСББ/ЖБК/управителі мають право отримати компенсацію в розмірі 75% вартості джерел, але не більше 80 тис. грн. Згідно з новим положенням, ця максимальна сума буде збільшена таким чином:

  • 100 тис. грн для будинків до 6 поверхів;

  • 200 тис. грн для будинків від 7-16 поверхів;

  •  300 тис. грн для будинків від 17 поверхів та з даховими або вбудовано/прибудованими котельнями.

Компенсацію можна отримати за придбані для потреб обслуговування бензинові, дизельні, газові генератори, сонячні зарядні станції, інвертори тощо.

Відшкодування відбувається вже після придбання обладнання, для цього потрібно подати заявку в райдержадміністрацію. Більше про процедуру компенсації читайте тут

Нагадаємо, раніше ми писали, як за допомогою компенсацій з міського бюджету ОСББ може створювати власну програму енергонезалежності з використанням сонячних електростанцій. 

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