Окупанти вночі атакували два райони Харківщини, постраждали люди

Через нічні обстріли зруйновані будинки та споруди, також горів магазин.

Вночі окупанти атакували Куп'янський та Харківський райони Харківської області. Через обстріли постраждало троє людей. За добу ворог вдарив по області 36 КАБами.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

О 16:00 внаслідок обстрілу Київського района Харкова частково зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено 10 приватних будинків, 12 багатоквартирних будинків, будівлі кафе, пошти, двохповерховий спортивний клуб та два корпуси університету. Постраждали 14 людей.

На світанку 4 липня о 05:10 в с. Глушківка Куп'янського району внаслідок обстрілу зруйновано 6 приватних будинків, 2 господарчі споруди. Пошкоджено 8 приватних будинків та 9 господарчих споруд. Постраждали дві жінки та чоловік.

Вночі 4 липня 01:07 у с. Козача Лопань Харківського району внаслідок обстрілу горів магазин.

Близько 23:00, у с. Нова Козача Харківського району внаслідок влучання дрону пошкоджено скління вікон, двері житлового будинку та господарчої споруди.

О 22:01 в с. Слатине, Харківського району постраждало сільськгоспідприємство. Внаслідок обстрілу горіла покрівля ангару.

Біля 17:40 в с. Котівка Чугуївського району внаслідок обстрілу пошкоджено фермерське господарство, два комбайни, п‘ять тракторів та складська будівля. Травмовано чоловіка.

О 17:15 в с. Земляний Яр Чугуївського району внаслідок обстрілу горів ангар, сільгосптехніка, авто, зерно 5 тонн, будівельні матеріали.

3 липня 09:52 в с. Руська Лозова Харківського району через обстріл зруйновано 11 приватних будинків, 3 господарчі споруди та пошкоджено 5 легкових автомобілів Постраждали три чоловіки.

На Харківському напрямку противник продовжував наступальні дії за підтримки авіації, загалом тут відбулося 15 бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке і Липці.

На Купʼянському напрямку кількість боєзіткнень за добу склала вісім. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.