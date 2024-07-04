Вночі ППО збила 21 із 22 запущених Росією "шахедів"

Військовослужбовці ДФТГ в мобільних бригадах ППО на Київщині

В ніч на 4 липня українська протиповітряна оборона збила 21 ворожий "шахед" у межах шести областей.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Він зазначив, що вночі противник атакував 22-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136».

Ворожі дрони летіли із Курської області Росії.

В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 21 «шахед» у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Фото: Повітряні сили України Збиті "шахеди"

Київська міська військова адміністрація повідомила, що вночі усі ворожі безпілотники були знищені ще на підступах до міста.