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У Харкові знайшли мертвим зниклого журналіста Олександра Лапшина

Медійник зник безвісти наприкінці травня.

У Харкові знайшли мертвим зниклого журналіста Олександра Лапшина
Олександр Лапшин
Фото: Суспільне

Слідче управління поліції Харківської області у коментарі "Суспільному" підтвердило смерть журналіста Олександра Лапшина, якого понад місяць розшукували після зникнення за загадкових обставин.

Тіло медійника було знайдене 30 червня на мотузці в одному з районів Харкова. Правоохоронці дотримувалися режиму інформаційної тиші, щоб спершу повідомити про смерть родині. Особу Лапшина підтвердили за допомогою аналізу ДНК. 

Слідчі вважають, що чоловік вчинив самогубство. У його кишені було знайдено записку, проте розібрати написане в ній неможливо.

Лапшин до повномасштабного вторгнення займався журналістикою на фриланс-основі. Навесні 2022 року він співпрацював із агенцією Reuters, має кілька публікацій на українських інтернет-ресурсах. 

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