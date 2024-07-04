У Харкові знайшли мертвим зниклого журналіста Олександра Лапшина

Слідче управління поліції Харківської області у коментарі "Суспільному" підтвердило смерть журналіста Олександра Лапшина, якого понад місяць розшукували після зникнення за загадкових обставин.

Тіло медійника було знайдене 30 червня на мотузці в одному з районів Харкова. Правоохоронці дотримувалися режиму інформаційної тиші, щоб спершу повідомити про смерть родині. Особу Лапшина підтвердили за допомогою аналізу ДНК.

Слідчі вважають, що чоловік вчинив самогубство. У його кишені було знайдено записку, проте розібрати написане в ній неможливо.

Лапшин до повномасштабного вторгнення займався журналістикою на фриланс-основі. Навесні 2022 року він співпрацював із агенцією Reuters, має кілька публікацій на українських інтернет-ресурсах.