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За час повномасштабного вторгнення Росія пошкодила більше двох тисяч закладів культури

З них 332 були знищені.

За час повномасштабного вторгнення Росія пошкодила більше двох тисяч закладів культури
Музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича в Білогорщі
Фото: ДСНС

Станом на 25 червня 2024 року збитків зазнали 2013 закладів культури. З них 332 були знищені. Наведені цифри не враховують пам’яток культурної спадщини.

Про це повідомляє пресслужба Мінкультури.

Втрати закладів культури державної форми власності склали 32 об’єкти, комунальної форми власності – 1981 об’єкт. 

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Загалом постраждали: 

  • клубні заклади – 969;
  • бібліотеки – 715;                     
  • заклади мистецької освіти – 157;
  • музеї та галереї – 117;
  • театри, кінотеатри та філармонії – 37;
  • парки, зоопарки, заповідники – 15;
  • цирки – 3. 

Руйнувань зазнали заклади культури на території 286 територіальних громад. Найбільше зруйнованих закладів культури у Донецькій, Сумській, Харківській, Луганській та Чернігівській областях. 

Оскільки майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей досі перебувають у тимчасовій окупації, неможливий обрахунок точної кількості закладів культури, що постраждали в ході бойових дій та окупації.

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