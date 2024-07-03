За час повномасштабного вторгнення Росія пошкодила більше двох тисяч закладів культури

З них 332 були знищені.

Станом на 25 червня 2024 року збитків зазнали 2013 закладів культури. З них 332 були знищені. Наведені цифри не враховують пам’яток культурної спадщини.

Про це повідомляє пресслужба Мінкультури.

Втрати закладів культури державної форми власності склали 32 об’єкти, комунальної форми власності – 1981 об’єкт.

Загалом постраждали:

клубні заклади – 969;

бібліотеки – 715;

заклади мистецької освіти – 157;

музеї та галереї – 117;

театри, кінотеатри та філармонії – 37;

парки, зоопарки, заповідники – 15;

цирки – 3.

Руйнувань зазнали заклади культури на території 286 територіальних громад. Найбільше зруйнованих закладів культури у Донецькій, Сумській, Харківській, Луганській та Чернігівській областях.

Оскільки майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей досі перебувають у тимчасовій окупації, неможливий обрахунок точної кількості закладів культури, що постраждали в ході бойових дій та окупації.