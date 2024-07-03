Росія вдарила авіабомбами у Київському районі Харкова, серед поранених - дитина (оновлення)

3 липня Росія атакувала Харків авіабомбами. Під обстріл потрапив Київський район.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, постраждав район житлової забудови.

Спершу було відомо про руйнування одного будинку і пошкодження іншого. З-під руїн рятувальники дістали одну дитину, крім того, під завалами опинилися ще одна.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за іншою адресою влучання виникло загоряння трави. Наразі відомо про чотирьох потерпілих.

"Хлопчик 8 років, 74-річна жінка, 75-річний чоловік. Усі госпіталізовані. Ще одному 38-річному чоловіку надали допомогу на місці", - додав керівник ОВА.

Оновлення 18.10. Харківська обласна прокуратура повідомила, що до медиків звернулися вже вісім людей.

За словами керівника облпрокуратури Олександра Фільчакова, один із боєприпасів влучив у відкриту місцевість на околиці міста, інші два — у житловій забудові Київського району. Окупанти атакували Харків із території Бєлгородської, при цьому використали УМПБ Д-30. Це універсальний міжвидовий планерувальний боєприпас; нова бомба з додатковим двигуном, яка має більшу дальність скидання.

Оновлення 17.20. Терехов повідомив, про те, що на двох місцях прильотів уже шестеро постраждалих. "Троє з них, у тому числі й восьмирічний хлопчик, госпіталізовані", - додав міський голова. Крім того, інформація щодо ще однієї дитини під завалами, на щастя, не підтвердилася.