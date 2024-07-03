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Внаслідок обстрілу Дніпра відомо про 53 постраждалих, атакував ворог і Нікопольщину

У Дніпрі, за уточненою інформацією, вже 53 постраждалих.

Внаслідок обстрілу Дніпра відомо про 53 постраждалих, атакував ворог і Нікопольщину
Робота рятувальників

Унаслідок ранкового російського обстрілу Дніпра, за уточненою інформацією, відомо про 53 постраждалих. Четверо з них – у важкому стані. Під обстрілами РФ опинилася Нікопольщина.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Дніпрі, за уточненою інформацією, вже 53 постраждалих. Четверо з них – у важкому стані. Доки обласний центр ліквідує наслідки масованої атаки, агресор продовжує гатити по Нікопольщині", — написав очільник військової адміністрації. 

Протягом дня ворог атакував Нікопольський район  дронами-камікадзе та артилерією. Під ударами опинилися Нікополь, Покровська, Марганецька та Мирівська громади. 

Пошкоджена інфраструктура. Руйнувань зазнали 4 приватні будинки, 5 господарських споруд, гуртожиток, вантажівка та газогін.

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