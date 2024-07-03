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Росіяни стратили понад 110 українських полонених у в'язницях РФ, — Офіс генпрокурора

Росіяни вбили 62 українських військових під час здачі в полон.

Росіяни стратили понад 110 українських полонених у в'язницях РФ, — Офіс генпрокурора
Фото: Стас Юрченко, Ґрати

Понад 110 військовополонених росіяни вбили у в'язницях РФ, під час здачі в полон російські окупанти вбили 62 військових ЗСУ. 

Про це розповів керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в інтерв'ю Укрінформу.

За інформацією Бєлоусова, загалом понад 110 військовополонених ЗСУ були страчені уже після здачі в полон у місцях несвободи. Йдеться, зокрема, і про "Оленівку". 

Також відомо, що Офіс генпрокурора розслідує 28 кримінальних справ щодо страти 62 українських військових під час здачі в полон.

Бєлоусов: "Міжнародний кримінальний суд співпрацює з українськими правоохоронцями з приводу катувань українців в російському полоні".

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