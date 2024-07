Науковці підрахували кількість дельфінів у Чорному морі у 2019 році. Згодом це допоможе оцінити наслідки війни

Міжнародна група науковців підрахувала кількість особин морської свині та двох видів дельфінів (чорноморського дельфіна звичайного й афаліни чорноморської, або ж білобочки) у Чорному морі в 2019 році, повідомляє Національна академія наук України.

Нещодавно фаховий науковий журнал Frontiers in Marine Science опублікував статтю міжнародного колективу авторів “Density and abundance estimates of cetaceans in the Black Sea through aerial surveys (ASI/CeNoBS)” («Оцінки щільності та чисельності китоподібних у Чорному морі за допомогою аерофотозйомок (ASI/CeNoBS)»).

Це перше скоординоване повітряне дослідження китоподібних у Чорному морі дало вичерпні дані та перші точні відомості про чисельність, поширення і щільність трьох видів китоподібних – чорноморського дельфіна звичайного (Delphinus delphis ponticus), афаліни чорноморської, або ж білобочки (Tursiops truncatus ponticus), і чорноморської морської свині (Phocoena phocoena relicta), або ж фоцени чорноморської.

Український керівник досліджень, провідний науковий співробітник відділу еволюційної морфології Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України, доктор біологічних наук, професор Павло Гольдін пояснив, чому це важливо.

“Наш облік був частиною обліку, здійсненого в усьому Середземноморсько-Чорноморському басейні. Тобто роком раніше – 2018-го – такий само облік китоподібних відбувся у Середземному морі, ставши там узагалі історично першим. Європейська Комісія профінансувала цей проєкт”, – повідомив Гольдін.

Він зазначив, що законодавство Європейського Союзу і наукові принципи рекомендують здійснювати обліки китоподібних що сім років.

“Отже, ідеально було би повторити спостереження в Середземному морі вже наступного року, а в Чорному – 2026-го [згідно з останніми новинами, обліки вимушено перенесли на рік]. Якщо на той момент Україна переможе (а я певен, що Україна переможе в будь-якому разі), відновить державний суверенітет над усіма своїми міжнародно визнаними територіями і бойові дії на морі припиняться, то це буде також нагода оцінити наслідки війни”, – пояснив науковець.

Однак він зауважив, що перебіг бойових дій непередбачуваний.

“Говоритимемо відверто, наразі не відомо, що буде замість так званої Російської Федерації у 2026 році. Хай там як, безпечні умови для обліку з’являться, щойно закінчиться війна. Сподіватимемося, це станеться відносно швидко і ми всі доживемо до цього моменту”, – сказав Гольдін.