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Унаслідок вчорашньої атаки росіян на Полтавщину загинув працівник "Укргазвидобування"

Ще трьох працівників поранено.

Унаслідок вчорашньої атаки росіян на Полтавщину загинув працівник "Укргазвидобування"
Ілюстративне фото
Фото: Міненерго

Учора ввечері Росія вдарила по Полтавщині. Серед пошкодженої інфраструктури також і об’єкт АТ "Укргазвидобування". 

Про це повідомила пресслужба Міненергетики.

"Внаслідок атаки, на жаль, загинув 49-річний електромонтер, троє працівників поранено. Їм надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Працюють усі відповідні служби.

Раніше Полтавська ОВА повідомляла, що вчора ввечері бійці ППО збили російську ракету. Уламки ракети впали на будівлі школи і дитячого садочка. Повідомлялося про трьох постраждалих і одного загиблого. Деталей тоді не наводили.

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