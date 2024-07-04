Унаслідок вчорашньої атаки росіян на Полтавщину загинув працівник "Укргазвидобування"

Учора ввечері Росія вдарила по Полтавщині. Серед пошкодженої інфраструктури також і об’єкт АТ "Укргазвидобування".

Про це повідомила пресслужба Міненергетики.

"Внаслідок атаки, на жаль, загинув 49-річний електромонтер, троє працівників поранено. Їм надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Працюють усі відповідні служби.

Раніше Полтавська ОВА повідомляла, що вчора ввечері бійці ППО збили російську ракету. Уламки ракети впали на будівлі школи і дитячого садочка. Повідомлялося про трьох постраждалих і одного загиблого. Деталей тоді не наводили.