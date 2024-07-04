Що таке Schweppes та з чим його краще пити?

Schweppes — це легендарні напої, створені на основі натуральних компонентів і відсутні консерванти і барвники. Бренд належить компанії Coca-Cola і продається у понад 150 країнах. В асортименті Швепс представлені як чиста мінеральна вода, так і унікальні національні сорти напоїв, виробляються спеціально для різних ринків. Вони популярні як в чистому вигляді, так і як частина коктейлів.

"Швепс"

Коротка історія компанії

Історія бренду Schweppes налічує понад два століття. У кінці XVIII століття Йоганн Якоб Швеппе, годинникар і учений-любитель, розробив процес карбонізації води і запатентував свій винахід. За десять років він заснував власний бізнес і отримав звання постачальника королівського двору. З 1999 року Schweppes належить Coca-Cola Company. У США бренд виробляється Dr Pepper Snapple Group.

Асортимент напоїв

Асортимент Schweppes включає класичні напої, такі як Ginger Ale і Diet Ginger Ale, виготовлені на основі кукурудзяного сиропу (дієтичний варіант містить замінник цукру), а також популярну газовану воду Club Soda, яку використовують у коктейлях або для розбавлення напоїв. Є також Tonic Water і Diet Tonic Water для коктейлів.

Європейська лінійка Schweppes включає двадцять один сорт напоїв з різними смаками: апельсин, лайм, кола, ягода, грейпфрут і м'ятий лимон. Напої доступні у пластикових та скляних тарах, а також в алюмінієвих банках. Рекламна кампанія Schweppes позиціонує бренд як символ невідступності і свіжості, що не залишить байдужим жодного шанувальника газованого напою.

З чим смакувати?

Schweppes з лимоном та іншими смаками – ідеальний вибір для створення неперевершених коктейлів. Хоча не всі цінують його у чистому вигляді або з льодом, його специфічний смак з гіркотою і яскравими добавками надає напою неповторності, за якою він впізнаваний на ринку вже понад два століття. Напій у великих пляшках (1 л, 1.5 л, 2 л) часто купують для міксології, оскільки він ідеально поєднується з різними видами алкоголю, і ціна на нього дуже приваблива.

Найбільш успішними комбінаціями для Schweppes є:

● з мартіні;

● з горілкою;

● з текілою;

● з джином.

Для досягнення оптимального смаку важливо дотримуватись рекомендованих пропорцій і пам'ятати, що Schweppes може бути як основою коктейлю, так і додатковим інгредієнтом. Купити цей напій можна онлайн на сайті maudau.com.ua, де ціна завжди відповідає якості товару і доступно для доставки в Київ, Дніпро, Одесу та інші міста України.