Всього за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 220 людей, у тому числі 28 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення, повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін.

“За 3 липня росіяни поранили 3 жителів Донеччини – у Дружківці”, – написав посадовець.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 4 липня.

Покровський район. У Курахівській громаді пошкоджено 4 будинки в Острівському, обстріляні Курахове, Гостре, Ганнівка і Дачне. Під вогнем околиці Мар'їнської, Очеретинської і Гродівської громад.

Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено 3 будинки у Дробишевому. У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено 6 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і 2 адмінбудівлі. У Диліївці, Олександро-Шультиному, Білій Горі та Віролюбівці Костянтинівської громади повторно пошкоджені приватні будинки.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і 1 нежитлова будівля. У Сіверську пошкоджено будинок.

Зазначимо, вночі над Україною ППО збила 21 із 22 запущених Росією "шахедів". Ворожі безпілотники збили оборонці неба у межах шести областей.