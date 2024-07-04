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Прокуратура розслідує заяву Лубінця про використання посадовцями сиріт для виїзду за кордон

Прокуратура розпочала кримінальне провадження.

Прокуратура розслідує заяву Лубінця про використання посадовцями сиріт для виїзду за кордон
Дмитро Лубінець
Фото: Дмитро Лубінець

Прокуратура розпочала кримінальне провадження для перевірки заяви Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця щодо використання київськими посадовцями дітей-сиріт для незаконного виїзду за кордон.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Деснянської окружної прокуратури м. Києва розпочато кримінальне провадження за фактами, викладеними Уповноваженим Верховної Ради з прав людини про незаконний виїзд за кордон осіб у березні 2022 року під приводом супроводу дітей-сиріт під час евакуації до Німеччини", – йдеться у повідомленні. 

Зокрема, перевірять інформацію, поширена Офісом Омбудсмена, про те, що посадовці Служби у справах дітей та сімʼї міста Києва та Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва організували виїзд за кордон кількох осіб, у тому числі своїх родичів, під виглядом працівників закладів, що супроводжують дітей під час евакуації за кордон.

Також перевірять інформацію про те, що жоден із супроводжуючих, опинившись за межами нашої держави, не повернувся до України.

"Досудове розслідування проводиться за ознаками ч. 2 ст. 332 КК України - незаконне переправлення через державний кордон осіб призовного віку за попередньою змовою групою осіб", – додали у прокуратурі. 

У межах слідства усім зазначеним у заяві фактам буде надана правова оцінка.

Що передувало

  • Як заявив Лубінець, під час моніторингових візитів працівники Офісу Омбудсмана випадково виявили, що посадовці служби у справах дітей та сім’ї Києва й Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 відправили своїх близьких родичів супроводжувати дітей за кордон.
  • Йшлося про те, що у березні 2022, коли тривали активні бойові дії поблизу Києва, 68 вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 у супроводі 20 осіб евакуювали до колишнього молодіжного табору міста Вупперталь у Німеччині. 
  • Проте, за словами Лубінця, серед супроводжуючих осіб під час евакуації в офіційних наказах були люди, які не мають стосунку до цієї сфери, й лише за день до цього стали працівниками закладів, а деякі зовсім ніколи не були працевлаштовані.

 

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