Прокуратура розслідує заяву Лубінця про використання посадовцями сиріт для виїзду за кордон

Прокуратура розпочала кримінальне провадження для перевірки заяви Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця щодо використання київськими посадовцями дітей-сиріт для незаконного виїзду за кордон.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Деснянської окружної прокуратури м. Києва розпочато кримінальне провадження за фактами, викладеними Уповноваженим Верховної Ради з прав людини про незаконний виїзд за кордон осіб у березні 2022 року під приводом супроводу дітей-сиріт під час евакуації до Німеччини", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, перевірять інформацію, поширена Офісом Омбудсмена, про те, що посадовці Служби у справах дітей та сімʼї міста Києва та Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва організували виїзд за кордон кількох осіб, у тому числі своїх родичів, під виглядом працівників закладів, що супроводжують дітей під час евакуації за кордон.

Також перевірять інформацію про те, що жоден із супроводжуючих, опинившись за межами нашої держави, не повернувся до України.

"Досудове розслідування проводиться за ознаками ч. 2 ст. 332 КК України - незаконне переправлення через державний кордон осіб призовного віку за попередньою змовою групою осіб", – додали у прокуратурі.

У межах слідства усім зазначеним у заяві фактам буде надана правова оцінка.

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