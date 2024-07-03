Судді Тандиру, який збив насмерть нацгвардійця, продовжили арешт до 31 серпня

Святошинський районний суд міста Києва продовжив до 31 серпня запобіжний захід у вигляді тримання під вартою судді, якого обвинувачують у скоєнні смертельної ДТП на блокпосту.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
"За клопотанням Київської міської прокуратури Святошинський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу судді, який обвинувачується у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння", — ідеться у повідомленні.
Суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави до 31 серпня 2024 року.
Що відомо про ДТП
- У Києві в ніч на 26 травня 2023 року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на блокпосту насмерть 23-річного строковика НГУ Вадима Бондаренка. Аварія трапилась на початку комендантської години, коли нацгвардієць розставляв на дорозі загородження. Суддя спочатку намагався переконати, що за кермом був не він, а водій, який втік у кущі.
- Пізніше суд задовольнив клопотання прокуратури і надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді. ВРП дозволила утримання Тандира під вартою і відсторонила його від виконання обов’язків на своїй посаді.
- На початку серпня ДБР завершило досудове розслідування щодо судді Тандира. Експертизи підтвердили вміст алкоголю у зразках.
- У серпні Київський апеляційний суд відхилив апеляцію на запобіжний захід Тандиру. З тих пір він знаходиться під вартою. Запобіжний захід неодноразово продовжували. За рішенням суду від 4 квітня, Тандир перебуватиме під вартою до 2 червня. Адвокати також просили суд відпустити їхнього підзахисного із СІЗО для проходження військової служби.
- 20 червня Вища рада правосуддя звільнила суддю Макарівського суду Олексія Тандира, який збив насмерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.
- Нещодавно Тандир здійснив невдалу спробу мобілізуватись, вступивши на військову службу до чернігівської ТрО.