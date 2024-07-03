Судді Тандиру, який збив насмерть нацгвардійця, продовжили арешт до 31 серпня

Суддю обвинувачують у скоєнні смертельної ДТП на блокпосту.

Святошинський районний суд міста Києва продовжив до 31 серпня запобіжний захід у вигляді тримання під вартою судді, якого обвинувачують у скоєнні смертельної ДТП на блокпосту.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

"За клопотанням Київської міської прокуратури Святошинський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу судді, який обвинувачується у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння", — ідеться у повідомленні.

Суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави до 31 серпня 2024 року.

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