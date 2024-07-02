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Міноборони виграло арбітраж з іноземним постачальником на майже 180 мільйонів гривень

Рішення стосуються порушень договорів на постачання військового одягу для Збройних сил України. 

Міноборони виграло арбітраж з іноземним постачальником на майже 180 мільйонів гривень
Фото: Сайт президента

Міжнародний арбітраж ухвалив три рішення на користь Міноборони і присудив стягнути з іноземного постачальника кошти на загальну суму 179 789 482,24 гривень (4 423 578,27 доларів США).

Про це повідомили у пресслужбі українського оборонного відомства.

Рішення стосуються порушень зовнішньоекономічних договорів на постачання військового одягу для Збройних сил України. 

Згідно з укладеними договорами, Міноборони повністю виконало свої зобов'язання, вчасно оплативши вартість товарів. Однак іноземний постачальник не виконав свою частину угод, надаючи товар зі значними затримками та неналежної якості.

Тому міністерство звернулося до міжнародного арбітражу щодо стягнення з постачальника коштів за несвоєчасне постачання та накладення на нього штрафних санкцій.

"Міжнародний арбітраж виніс рішення - задовольнити позови Міністерства оборони України, тож відтепер кошти за непоставлений товар, протерміновані поставки та доставлений, але не прийнятий неякісний товар, підлягають негайному стягненню на користь відомства. Також іноземний постачальник зобов'язаний сплатити відсотки річні Міноборони до моменту фактичної оплати заборгованості", – зазначили у Міноборони і додали, що відомство вживає всіх правових заходів для захисту прав та інтересів у відносинах з недобросовісними постачальниками.

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