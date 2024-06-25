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Завершили слідство щодо депутатів Сумської облради, які пропонували $ 100 тис очільнику МВА

Наразі відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Завершили слідство щодо депутатів Сумської облради, які пропонували $ 100 тис очільнику МВА
Затримання сумських депутатів
Фото: НАБУ

Завершили досудове розслідування у справі стосовно двох депутатів Сумської обласної ради, яких у березні поточного року викрили на пропозиції та наданні 100 тис. доларів США неправомірної вигоди начальнику Сумської міської військової адміністрації (Зараз цю посаду обіймає Олексій Дрозденко).

Про це інформує САП і НАБУ.

Наразі за дорученням прокурора детективами НАБУ відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

У межах досудового розслідування встановили, що депутати пропонували начальнику Сумської міської військової адміністрації 100 тис. доларів США за об’єднання двох медичних установ. Це би забезпечило збільшення фінансування, а також за залишення на посаді керівника цієї об’єднаної лікарні однієї з осіб, яка і надавала неправомірну вигоду.

Крім того, депутати запропонували начальнику військової адміністрації виділити на фінансування закладу охорони здоров’я, який очолює один із підозрюваних, майже 59 млн грн на закупівлю робіт та обладнання, вартість яких умисно завищена на 10-20%. В подальшому вони хотіли привласнити майже 7 млн грн.    

У березні поточного року депутатів затримано на "гарячому" одразу після надання ними першої частини обумовлених коштів - 50 тис. дол. США.

На сьогодні дії осіб кваліфіковані за ч. 3 ст. 369 та ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 КК України.

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