Окупанти за добу здійснили 36 обстрілів прикордоння Чернігівщини, Сумщини та Харківщини

Зазначимо, вранці Генштаб повідомив , що українські захисники ліквідували майже 1200 окупантів протягом доби. Сили оборони знищили 35 ворожих артсистем та 18 бойових броньованих машин.

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Всього протягом доби нараховано 36 обстрілів (154 вибухи) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

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