Окупанти за добу здійснили 36 обстрілів прикордоння Чернігівщини, Сумщини та Харківщини

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Всього протягом доби нараховано 36 обстрілів (154 вибухи) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.
Чернігівська область
Семенівська громада:
Карповичі – 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.
Леонівка – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Новгород-Сіверська громада:
Грем’яч – 18 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.
Сумська область
Сумський район:
Біловоди – 2 вибухи, ймовірно танк.
Басівка – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.
Павлівка – 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Порозок – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Грабовське – 7 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Ворожба – 3 вибухи, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.
Іскрисківщина – 8 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Охтирський район:
Дмитрівка – 4 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.
Велика Писарівка – 3 вибухи, ймовірно міномет 82 мм.
Попівка – 2 обстріли: 8 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 6 вибухів, ймовірно міномет 82 мм; 2 вибухи, ймовірно скид ВОГ з БПЛа; 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Конотопський район:
Бояро-Лежачі – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Шосткинський район:
Сидорівка – 8 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Фотовиж – 2 обстріли: 12 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Нововасилівка – 8 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Середина-Буда – 4 обстріли: 8 вибухів, ймовірно ФПВ-дрон; 4 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 4 вибухи, ймовірно міномет 82 мм.
Прогрес – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Рожковичі – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Сидорівка – 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Яструбщина – 6 вибухів, ймовірно танк.
Харківська область
Богодухівський район:
Тимофіївка – 2 обстріли: 11 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.
Зазначимо, вранці Генштаб повідомив, що українські захисники ліквідували майже 1200 окупантів протягом доби. Сили оборони знищили 35 ворожих артсистем та 18 бойових броньованих машин.