У Харкові пролунала серія вибухів. Пошкоджено будинки

Російська армія вранці 25 червня вдарила по Харкову.
Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив про серію вибухів о 10:04. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що є влучання.
"У Харкові прильоти. Будьте обережні", – написав він.
Згодом мер уточнив, що удар припав на житлову забудову.
"Удар прийшовся по житловій забудові одного з найбільших районів міста. Попередньо без загиблих та постраждалих. Пошкоджені багатоквартирні будинки", – сказав він.
- Попереднього удару по місту ворог завдав увечері 24 червня. За попередніми даними, росіяни використали КАБ.
- Місто зазнає ворожих обстрілів щодня. 23 червня окупанти вбили одного цивільного, 12 поранені. А днем раніше росіяни скинули чотири КАБи на житлову багатоповерхівку. Поранень зазнали понад 50 людей, є загиблі.