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У Харкові пролунала серія вибухів. Пошкоджено будинки

Мер міста повідомив про влучання. 

У Харкові пролунала серія вибухів. Пошкоджено будинки
Харків після попередніх ударів

Російська армія вранці 25 червня вдарила по Харкову.

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив про серію вибухів о 10:04. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що є влучання.

"У Харкові прильоти. Будьте обережні", – написав він. 

Згодом мер уточнив, що удар припав на житлову забудову.

"Удар прийшовся по житловій забудові одного з найбільших районів міста. Попередньо без загиблих та постраждалих. Пошкоджені багатоквартирні будинки", – сказав він. 

  • Попереднього удару по місту ворог завдав увечері 24 червня. За попередніми даними, росіяни використали КАБ. 
  • Місто зазнає ворожих обстрілів щодня. 23 червня окупанти вбили одного цивільного, 12 поранені. А днем раніше росіяни скинули чотири КАБи на житлову багатоповерхівку. Поранень зазнали понад 50 людей, є загиблі.
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