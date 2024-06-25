У Харкові пролунала серія вибухів. Пошкоджено будинки

Російська армія вранці 25 червня вдарила по Харкову.

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив про серію вибухів о 10:04. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що є влучання.

"У Харкові прильоти. Будьте обережні", – написав він.

Згодом мер уточнив, що удар припав на житлову забудову.

"Удар прийшовся по житловій забудові одного з найбільших районів міста. Попередньо без загиблих та постраждалих. Пошкоджені багатоквартирні будинки", – сказав він.