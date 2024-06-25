На Херсонщині через російську агресію загинула людина, є троє поранених

У Херсонській області через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 дістали поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 20 приватних будинків.

Зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлю, очисні споруди, Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні атомобілі.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Новокаїри, Томина Балка, Широка Балка, Станіслав, Михайлівка, Червоний Маяк, Гаврилівка, Новоберислав, Новоолександрівка, Понятівка, Токарівка, Ольгівка, Микільське, Кізомис, Комишани, Львове, Тягинка, Дудчани, Одрадокам’янка, Зарічне, Велетенське, Зимівник, Придніпровське, Високе та місто Херсон.

На Херсонщині окупанти скинули вибухівку на тракториста під час польових робіт.