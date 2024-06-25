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Російська армія вранці атакувала Нікополь і Марганецьку громаду дронами

Через атаку пошкоджена інфраструктура.

Російська армія вранці атакувала Нікополь і Марганецьку громаду дронами
Понівечене авто після атаки РФ
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російська армія вранці вдарила по Нікополю та Марганецькій громаді дронами-камікадзе. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ніч в області минула без ворожих обстрілів. Вранці ж агресор знову вдарив по Нікополю та Марганецькій громаді дронами-камікадзе", – йдеться у повідомленні. 

Люди вціліли. Проте пошкоджена інфраструктура. Понівечений легковик.  

Понівечене авто через агресію РФ
Фото: Дніпропетровська ОВА
Понівечене авто через агресію РФ
Наслідки осбтрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки осбтрілу Дніпропетровщини

Також Лисак додав, що через атаку, яка сталася вчора ввечері, поранена 71-річна жінка. Вона госпіталізована в стані середньої тяжкості.

"Таким чином, вчора у районі – четверо постраждалих. Побиті також ще 2 приватні будинки. Зачепило авто", – написав він. 

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