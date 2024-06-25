Російська армія вранці атакувала Нікополь і Марганецьку громаду дронами

Російська армія вранці вдарила по Нікополю та Марганецькій громаді дронами-камікадзе.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ніч в області минула без ворожих обстрілів. Вранці ж агресор знову вдарив по Нікополю та Марганецькій громаді дронами-камікадзе", – йдеться у повідомленні.

Люди вціліли. Проте пошкоджена інфраструктура. Понівечений легковик.

Фото: Дніпропетровська ОВА Понівечене авто через агресію РФ

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки осбтрілу Дніпропетровщини

Також Лисак додав, що через атаку, яка сталася вчора ввечері, поранена 71-річна жінка. Вона госпіталізована в стані середньої тяжкості.

"Таким чином, вчора у районі – четверо постраждалих. Побиті також ще 2 приватні будинки. Зачепило авто", – написав він.