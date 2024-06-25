Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
У Нацполіції формуються нові бригади, які найближчим часом підсилять Сили оборони
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
Дрони СБУ уразили чотири російських кораблі завдяки дистанційному мінуванню, - WSJ
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
Удари ворога по енергетиці й західні інвестиції в український ВПК
Зеленський замінив генерала Содоля
Зеленський замінив генерала Содоля
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
Як реально працює система трансплантації органів в Україні: інтерв’ю з «батьком» цього напрямку в МОЗ Василем Стрілкою
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни знищили або пошкодили 518 спортивних об'єктів, - Офіс генпрокурора

Серед них - 15 баз олімпійської підготовки.

Росіяни знищили або пошкодили 518 спортивних об'єктів, - Офіс генпрокурора
Росіяни знищили або пошкодили 518 спортивних об'єктів
Фото: Офіс генпрокурора

Від початку повномасштабного російського вторгнення задокументовано руйнування або пошкодження обстрілами армії РФ понад 166 тис. об’єктів цивільної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

“Звичайно ця злочинна діяльність РФ не обійшла і спорт – знищено або пошкоджено 518 спортивних об'єктів. Прокурори разом зі слідчими та експертами постійно фіксують наслідки ворожих обстрілів, ризикуючи власним життям», – зазначив перший заступник Генпрокурора Олексій Хоменко.

Підписуйтесь на наш Google News

Віцепрезидент НОК України Олександр Крикун додав, що серед атакованих росіянами спортивних об’єктів 15 баз олімпійської підготовки.

Найбільше спортивних об'єктів, 172, було атаковано у Харківській області, 101 - у Луганській і 81 - у Херсонській. 

Всього окупанти знищили або пошкодили спортивні об'єкти у 12 областях і Києві.

Фото: Офіс генпрокурора
Фото: Офіс генпрокурора

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies