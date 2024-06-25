Росіяни знищили або пошкодили 518 спортивних об'єктів, - Офіс генпрокурора

Від початку повномасштабного російського вторгнення задокументовано руйнування або пошкодження обстрілами армії РФ понад 166 тис. об’єктів цивільної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

“Звичайно ця злочинна діяльність РФ не обійшла і спорт – знищено або пошкоджено 518 спортивних об'єктів. Прокурори разом зі слідчими та експертами постійно фіксують наслідки ворожих обстрілів, ризикуючи власним життям», – зазначив перший заступник Генпрокурора Олексій Хоменко.

Віцепрезидент НОК України Олександр Крикун додав, що серед атакованих росіянами спортивних об’єктів 15 баз олімпійської підготовки.

Найбільше спортивних об'єктів, 172, було атаковано у Харківській області, 101 - у Луганській і 81 - у Херсонській.

Всього окупанти знищили або пошкодили спортивні об'єкти у 12 областях і Києві.

Фото: Офіс генпрокурора