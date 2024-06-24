Росіяни обстріляли 11 громад Сумщини

У області за день пролунало 108 вибухів.

Сьогодні, 24 червня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 33 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 108 вибухів.

Великописарівську та Середино-Будську громади росяни обстріляли з мінометів, артилерії та дронами.

Зноб-Новгородську, Краснопільську, Есманьську, Шалигинську та Новослобідську громади окупанти атакували мінометами.

Юнаківську громаду армія РФ обстріляла з артилерії та FPV дронами.

Хотінську громаду російські військові обстріляли з танку, а Ворожбянську - дронами.

Білопільську громаду ворог атакував з артилерії та мінометів.