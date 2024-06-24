США через USAID профінансують друк кількох мільйонів підручників для українських школярів

Уряд США профінансує друк понад трьох мільйонів підручників для українських учнів початкової школи напередодні нового навчального року.
Про це йдеться на сайті Білого дому.
Так у Вашингтоні відреагували на знищення Росією у Харкові друкарні "Фактор-друк" у травні цього року.
"Завдаючи ударів по цих друкарнях, Росія атакує систему освіти України. Ми не дамо Росії досягти успіху", - заявили у Білому домі.
Підручники виготовлятимуть в Україні, їх мають передати понад 12 тисячам українських шкіл.
- Унаслідок російського масованого удару по Харкову 23 травня постраждала друкарня "Фактор-друк", в якій друкується більшість книжок видавництва Vivat. Інформацію про влучання підтвердила генеральна директорка видавництва Юлія Орлова. Кількість постраждалих сягнула понад два десятки, загинули семеро людей.
- Згодом стало відомо, що допоможе відновити обладнання та книгодрук фонд американського мільярдера Говарда Баффета.