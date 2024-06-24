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США через USAID профінансують друк кількох мільйонів підручників для українських школярів

Так Білий дім відреагував на знищення Росією друкарні "Фактор-друк" у Харкові у травні цього року.

США через USAID профінансують друк кількох мільйонів підручників для українських школярів
USAID
Фото: usaid.gov

Уряд США профінансує друк понад трьох мільйонів підручників для українських учнів початкової школи напередодні нового навчального року.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Так у Вашингтоні відреагували на знищення Росією у Харкові друкарні "Фактор-друк" у травні цього року. 

"Завдаючи ударів по цих друкарнях, Росія атакує систему освіти України. Ми не дамо Росії досягти успіху", - заявили у Білому домі.

Підручники виготовлятимуть в Україні, їх мають передати понад 12 тисячам українських шкіл. 

  • Унаслідок російського масованого удару по Харкову 23 травня постраждала друкарня "Фактор-друк", в якій друкується більшість книжок видавництва Vivat. Інформацію про влучання підтвердила генеральна директорка видавництва Юлія Орлова. Кількість постраждалих сягнула понад два десятки, загинули семеро людей.
  • Згодом стало відомо, що допоможе відновити обладнання та книгодрук фонд американського мільярдера Говарда Баффета.
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