Через те, що храм знаходиться у стані реставрації, літургія відбулася без публічного доступу.

Перша літургія ПЦУ у в Троїцькій надбрамній церкві Києво-Печерської Лаври

Православна церква України вперше відслужила літургію в Троїцькій надбрамній церкві Києво-Печерської Лаври.

Про це повідомили на сторінці Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" у фейсбуці.

"У Понеділок Святого Духа, що слідує одразу за великим престольним святом Трійці, Православна Церква України (ПЦУ) вперше здійснила богослужіння у Троїцькій надбрамній церкві Києво-Печерської Лаври", – зазначено у повідомленні.

Літургію провів Єпископ Авраамій, єпископ Бориспільський і намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. Він підкреслив, що ця подія є особливою для України, оскільки Лавра, яка протягом сотень років перебувала в духовній окупації, звільняється від московських кайданів.

За його словами, останню службу тут десять років тому провели представники московського патріархату. З того моменту храм був закритий на реставрацію.

"Зауважу, що від того моменту, коли Лавра була в духовній окупації, минуло 300 років. Сьогодні тут посідає місце Православна Церква України, помісна автокефальна церква", – сказав він.

Фото: Національний заповідник " Києво-Печерська Лавра" Перша літургія ПЦУ у в Троїцькій надбрамній церкві Києво-Печерської Лаври.

Фото: Національний заповідник "Києво-Печерська Лавра" Перша літургія ПЦУ у в Троїцькій надбрамній церкві Києво-Печерської Лаври.

Генеральний директор Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” Максим Оостапенко додав, що третій рік реставрація памʼятки призупинена через відсутність цільового фінансування.

До повномасштабного вторгнення встигли виконати 75% робіт. Проте незавершений цикл реставрації фактично може звести нанівець всі попередні зусилля. Уваги потребують не лише фасад церкви, а й внутрішні конструкції.

Через те, що храм знаходиться у стані реставрації, літургія відбулася без публічного доступу.

Що відомо про Троїцьку надбрамну церкву