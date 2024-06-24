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ПЦУ вперше відслужила літургію в Троїцькій надбрамній церкві Києво-Печерської Лаври

Через те, що храм знаходиться у стані реставрації, літургія відбулася без публічного доступу.

ПЦУ вперше відслужила літургію в Троїцькій надбрамній церкві Києво-Печерської Лаври
Перша літургія ПЦУ у в Троїцькій надбрамній церкві Києво-Печерської Лаври
Фото: Національний заповідник "Києво-Печерська Лавра"

Православна церква України вперше відслужила літургію в Троїцькій надбрамній церкві Києво-Печерської Лаври.

Про це повідомили на сторінці Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" у фейсбуці.

"У Понеділок Святого Духа, що слідує одразу за великим престольним святом Трійці, Православна Церква України (ПЦУ) вперше здійснила богослужіння у Троїцькій надбрамній церкві Києво-Печерської Лаври", – зазначено у повідомленні. 

Літургію провів Єпископ Авраамій, єпископ Бориспільський і намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. Він підкреслив, що ця подія є особливою для України, оскільки Лавра, яка протягом сотень років перебувала в духовній окупації, звільняється від московських кайданів.

За його словами, останню службу тут десять років тому провели представники московського патріархату. З того моменту храм був закритий на реставрацію. 

"Зауважу, що від того моменту, коли Лавра була в духовній окупації, минуло 300 років. Сьогодні тут посідає місце Православна Церква України, помісна автокефальна церква", – сказав він. 

Перша літургія ПЦУ у в Троїцькій надбрамній церкві Києво-Печерської Лаври.
Фото: Національний заповідник " Києво-Печерська Лавра"
Перша літургія ПЦУ у в Троїцькій надбрамній церкві Києво-Печерської Лаври.
Перша літургія ПЦУ у в Троїцькій надбрамній церкві Києво-Печерської Лаври.
Фото: Національний заповідник "Києво-Печерська Лавра"
Перша літургія ПЦУ у в Троїцькій надбрамній церкві Києво-Печерської Лаври.

Генеральний директор Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” Максим Оостапенко додав, що третій рік реставрація памʼятки призупинена через відсутність цільового фінансування. 

До повномасштабного вторгнення встигли виконати 75% робіт. Проте незавершений цикл реставрації фактично може звести нанівець всі попередні зусилля. Уваги потребують не лише фасад церкви, а й внутрішні конструкції. 

Через те, що храм знаходиться у стані реставрації, літургія відбулася без публічного доступу.

Що відомо про Троїцьку надбрамну церкву

  • Церква, побудована на початку XII ст., була частиною системи давніх оборонних споруд Печерського монастиря. На сьогодні вона є єдиною давньоруською пам’яткою Києво-Печерської лаври, яка майже без пошкоджень пережила монгольську навалу 1240 р. 
  • У нижньому ярусі пам’ятки розташовані Святі врата – головний вхід в Києво-Печерський монастир, у верхньому – невелика за розмірами церква. 
  • Належить до поширеного в Київській Русі типу храмів – однобанний, хрестовокупольний, чотиристовпний. У церкві відсутні хори. Первинно не було й притвору, а вхід влаштовано з північного боку. 
  • За часів пізнього середньовіччя Троїцька церква стала головним храмом Больницького монастиря, при якому діяли богадільня і лікарня для ченців.
  • Згодом за доби бароко зовнішній вигляд храму зазнав суттєвих змін. 
  • У 1900–1902 рр. фасади Троїцької церкви розписали лаврські художники під керівництвом В. Соніна. Періодично поновлювані реставраторами, ці розписи прикрашають храм донині.
  • У 1920-х рр. в приміщенні церкви влаштували пункт політпросвіти, а після Другої світової війни, наприкінці 1950-х рр., її відкрили для відвідувачів.
  • Всередині церкви знаходиться унікальний та неповторний комплекс розписів, створений на початку XVIII століття. Храм є типовим зразком так званого козацького бароко.
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