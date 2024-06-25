НБУ випустив в обіг 10-гривневу монету, присвячену Медичним силам ЗСУ

Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких пам'ятних монет.

Національний банк України 25 червня ввів у обіг нову обігову пам’ятну монету "Медичні сили Збройних Сил України".

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Ця монета продовжує серію "Збройні Сили України" та присвячена самовідданій праці військових медиків, які забезпечують кваліфіковану та спеціалізовану медичну допомогу як військовослужбовцям, так і цивільному населенню, що опинилося в зоні бойових дій.

Монету презентували в одному з військових госпіталів Києва заступник Голови НБУ Олексій Шабан та Командувач Медичних сил ЗСУ генерал-майор Анатолій Казмірчук.

Аверс монети – ідентичний аверсу обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщено номінал монети, рік карбування та герб України.

По колу на реверсі розміщено написи: "Професіоналізм та милосердя" та "Медичні сили Збройних Сил України".

У центрі рельєфно зображено емблему Командування Медичних сил ЗСУ, в основі якої – "британський" геральдичний щит.

Центральним елементом щита є хрест, на який накладено стилізовану змію, що обвиває пірнач. Хрест символізує визнаний у Європі та світі знак всебічної допомоги та захисту, а змія, що обвиває пірнач, – символ медичних сил. На задньому плані схематично зображені пікселі камуфляжу.

Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких пам'ятних монет. Частину тиражу буде сформовано у спеціально оформлені ролики, тираж яких – 20 000 штук. Продажі почнуться з 2 липня 2024 року.

У грудні минулого року Нацбанк презентував нову обігову пам’ятну монету "Командування об’єднаних сил Збройних Сил України".