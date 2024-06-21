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НБУ заборонив використання кредитних коштів для участі в азартних іграх

Заборона почне діяти з 22 червня.

НБУ заборонив використання кредитних коштів для участі в азартних іграх
Фото: depisitphotos/VitalikRadko

НБУ впроваджує заборону на використання кредитних коштів для участі в азартних іграх. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку. 

Національний банк України з 22 червня 2024 року запроваджує заборону на проведення платіжних операцій клієнтів на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх за рахунок коштів, отриманих на умовах кредиту. 

Зазначається, що відповідний захід дасть змогу мінімізувати ризики для безпеки та стабільності фінансової системи, зменшить негативні наслідки функціонування сфери азартних ігор в мережі Інтернет, сприятиме захисту прав споживачів та розвитку відповідального споживчого кредитування. 

Зазначені зміни внесені постановою правління Національного банку України від 21 червня 2024 року № 72 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18”, що набирає чинності з 22 червня 2024 року.

  • З початку року заблоковано 600 сайтів, на яких розміщувались ресурси нелегальних онлайн-казино. В прокуратурі назвали найбільш резонансним випадком – організацію нелегального грального бізнесу засновниками і службовими особами одного з банків.
  • У квітні Зеленський ввів у дію рішення щодо обмеження азартних ігор. Документ зокрема пропонує заборони на час дії воєнного стану доступ до азартних ігор для військовослужбовців.
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