Уряд затвердив додаткову програму енергоефективності на понад 750 млн грн

Сьогодні, 21 червня, під час засідання уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про затвердження порядку використання коштів Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації.
Про це пише пресслужба Кабміну.
Йдеться про додаткову програму енергоефективності та посилення стійкості енергосистеми України на 759 млн грн.
"На що підуть ці кошти? Передусім на зниження ставок по кредитах для реалізації проектів енергоефективності та встановлення альтернативних джерел енергії", – сказав Шмигаль.
За його словами, держава розширює можливість отримати пільгові позики, аби бізнес та люди могли зменшити споживання електроенергії або створити додаткове джерело для її генерації.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль ще в травні пообіцяв, що Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури і Фонду енергоефективності доручать разом з місцевими керівниками пропрацювати програми мінімальної енергетичної незалежності громад й окремих багатоквартирних будинків.
- Які державні програми енергоефективності існують і хто може скористатися ними, детально у матеріалі LB.ua "Самі собі прометеї: де взяти кошти на енергозабезпечення будинку?".